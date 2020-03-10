ينهي مدرب فريق الاتحاد كاريلي اليوم (الثلاثاء) مخططاته الفنية لمواجهة الوحدة غدا (الأربعاء) ضمن مباريات الجولة (22) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيجري مناورة كروية لمدة ساعة سيعتمد من خلالها التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة الوحدة القادمة، وحرص المدرب كاريلي على معالجة الأخطاء التي حدثت في لقاء الحزم الماضي، وطالب اللاعبين بالتركيز والانضباط الفني وتنفيذ المهمات المطلوبة، خلال المناورة الكروية التي أجراها أمس (الإثنين)، وكان المدرب كاريلي تابع مواجهة الوحدة وضمك ووقف على أبرز نقاط الضعف في فريق الوحدة، الذي سبق أن أشرف عليه فنيا مطلع الموسم الماضي، ويطمح المدرب كاريلي في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في لقاء الوحدة ورد فريقه لاعتباره عقب الخسارة في الدور الأول.هذا ويواجه الثلاثي الاتحادي منصور الحربي، وعبدالإله المالكي، ورومارينهو خطر الإيقاف في حال حصول أحدهم على «البطاقة الصفراء» الـ4 في لقاء الوحدة، إذ ستكون مباراة العميد عقب الوحدة، أمام فريق أبها على ملعب المحالة، ضمن مباريات الجولة (23) بالدوري.لاعبو الاتحاد المهددون بالإيقاف:منصورالحربيعبدالإله المالكيرومارينهو