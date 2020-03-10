للمرة الأولى ستلعب مواجهة الوحدة والاتحاد غداً (الأربعاء) على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة (22) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين دون جمهور، بناء على قرار وزارة الرياضة بتعليق الحضور الجماهيري احترازياً بسبب فايروس «كورونا»، وستغيب أهازيج جماهير العميد والفرسان وستكون المواجهة «صامتة».ميدانياً، كثف المدرب كارينيو تحضيراته الفنية لمواجهة الاتحاد القادمة، وشدد على تطبيق اللاعبين للمهمات الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في المبارارة، وكان الجهاز الإداري بالفريق الوحداوي ركز على الجانب النفسي وكثف المحاضرات المعنوية، وحث اللاعبين على مواصلة الانتصارات وإثبات علو كعب فريقه على الفرق الكبيرة ورصد مكافأة مجزية سوف يعلن عنها لاحقاً، ووضع الفوز كهدف إستراتيجي من أجل تحقيق حلمه في المشاركة في دوري أبطال آسيا العام القادم، التي باتت في متناول الأيدي في حالة الفوز على الاتحاد، إذ يسعى الفرسان للوصول إلى النقطة 39 وملاحقة الأهلي على المركز الثالث.وكشف مصدر وحداوي أن معنويات اللاعبين مرتفعة عقب الانتصار على ضمك والعودة إلى نغمة الانتصار، واتفقنا على اللعب من أجل كسب الاتحاد، خصوصا أن فريقنا لا يعاني من أي نقص في العناصر الفنية، ونقاط الاتحاد تعتبر مهمة في مسيرة الفريق في الدوري.