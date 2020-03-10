توج الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالإله الشعيل الفائزين في بطولة وقت اللياقة لكرة السلة الثلاثية، التي اختتمت في مركز وقت اللياقة بالتعاون في الرياض، بحضور علي القرني مدير العلاقات العامة وفضول عربي مسؤول الأنشطة الرياضية. واستمرت لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 55 فريقا في المملكة، إذ حصل فريق أسعد على المركز الأول، وفريق فراس على المركز الثاني بنتيجه 14/‏12 من مركز الملك عبدالعزيز بالرياض، وقاد المباراة الحكم الدولي عبدالله العجلان.من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالإله الشعيل أهمية الشراكة الإستراتيجية بين القطاع الخاص والاتحادات الرياضية التي تهدف لدعم الرياضة بأنوعها كافة في السعودية، وغرس ثقافة المنافسة الشريفة، مشيداً بدور (وقت اللياقة) في تفعيل هذا الجانب وإقامتها لمثل هذه البطولات التي تعتبر فرصة لاكتشاف المواهب وضمها للأندية ومن ثم المنتخبات الوطنية.