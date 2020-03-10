تستقبل بطولة أرامكو السعودية الدولية لغولف السيدات الأولى من نوعها في المملكة أكثر من 100 لاعبة محترفة حول العالم خلال الشهر الجاري يتنافسن في الحدث الرياضي الأبرز والذي يمثل خطوة تاريخية في مشوار تطوير اللعبة في المملكة والعالم، وذلك على ملعب الرويال غرينز والنادي الريفي، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، في الفترة من 19 إلى 22 مارس 2020. وتُمثل البطولة التي ستُقام على مدار أربعة أيام أحدث المبادرات الرياضية التي تهدف إلى تشجيع الجيل القادم، ومن أجل تقديم رياضة الغولف لشريحة جماهيرية جديدة من النساء والفتيات في المنطقة. ويشارك في البطولة مجموعة من أكبر الأسماء في عالم الغولف للسيدات للتنافس على اللقب، من بينها بطلة إنجلترا «جورجيا هول» الحاصلة على وسام الاستحقاق من الجولة الأوروبية للسيدات مرتين، والسويدية «جوليا إنغستروم» المصنفة الأولى على العالم والفائزة بلقب البطولة المفتوحة الأسبوع الماضي، والجنوب إفريقية «لي آن بيس» التي تمتلك في رصديها 12 فوزاً في الجولة الأوروبية، ومجموعة من اللاعبات العالميات وبطلات كأس «سولهيم». وسيكون أثناء البطولة عرض قصص ثلاث لاعبات يتنافسن في البطولة، وهن الإسكتلندية «هيذر ماكرايز»، التي اكتشفت منذ عام أنها مصابة بسرطان عنق الرحم، إلا أنها بعد أن عرفت بالخبر واصلت هيذر المنافسة في اللعبة لتحرز لقب بطولة إل بي جي آي للمحترفين للسيدات، والتي خاضتها قبل أسبوعين فقط من العملية التي تقررت لها، لتتصدر قائمة النِقَاط، وتكسب مكانها في فريق بريطانيا وإيرلندا في بطولة كأس بي جي آي للغولف للسيدات.وتأتي «ديشكا داجار»، أصغر لاعبة هندية تحرز فوزاً في الجولة الأوروبية للسيدات، حيث فازت ببطولة جنوب أفريقيا المفتوحة العام الماضي وهي لم تتجاوز الـ 18 عاما، الأمر الذي يعد إنجازاً، خصوصا أنها من فئة الصم منذ الولادة. أما السويدية «جوليا إنغستروم» 18 عاما، أحرزت الأسبوع الماضي لقب الغولف الأول لها على الإطلاق، وذلك في الجولة الأوروبية للغولف للسيدات، حين حققت فوزاً في لقاء أستراليا وهي السنة الثالثة لها كلاعبة محترفة.