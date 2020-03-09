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التقى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ظهر اليوم الإثنين في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجرى خلال اللقاء، الاطلاع على العديد من الجوانب الخاصة بأعمال الأندية وجوانبها المالية ومعايير الحوكمة وما تم تنفيذه، إلى جانب مناقشة الاحترازات الوقائية اللازمة لمواجهة فايروس كورونا الجديد، والإجراءات المناسبة لذلك بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين.
وجرى خلال اللقاء، الاطلاع على العديد من الجوانب الخاصة بأعمال الأندية وجوانبها المالية ومعايير الحوكمة وما تم تنفيذه، إلى جانب مناقشة الاحترازات الوقائية اللازمة لمواجهة فايروس كورونا الجديد، والإجراءات المناسبة لذلك بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين.