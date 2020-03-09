أثار سقوط فريق الاتفاق أمام نظيره الهلال 0-1 ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مخاوف جماهيره من مستقبل مجهول ينتظر الفريق، خصوصا أن هذه الخسارة جاءت في وقت دخل فيه الدوري مراحله الحاسمة.وتعد هذه الخسارة هي الـ11 لفريق الاتفاق في الدوري، إذ يحتل المركز 11 برصيد 26 نقطة إثر فوزه في ثماني مباريات.وطالب الاتفاقيون إدارة النادي بتصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان، لاسيما أن الفترة القادمة حاسمة ولا تحتمل أي تفريط في النقاط، إذ لم يتبق سوى 9 مباريات حاسمة تتطلب مضاعفة الجهود.من جانبه، أرجع مدرب فريق الاتفاق الوطني خالد العطوي خسارة فريقه أمام الهلال بسبب الخطأ الدفاعي المرتكب من قبل فريقه.وقال العطوي: «قدمنا مباراة كبيرة، لم نستغل بعض الأخطاء الهلالية في الدقائق العشر الأولى لتسجيل هدف، وبعد ذلك تراجعنا للخلف ما سمح للهلال بتشكيل الخطورة علينا، واستقبلنا هدفاً من خطأ دفاعي».وختم العطوي حديثه بقوله: «قدر الله وما شاء فعل، وهذا حال كرة القدم، ونبارك للهلال الفوز المستحق، ونعد جماهيرنا بالتعويض في المباريات القادمة».