في ذاكرة مسؤول ملابس المنتخب عبدالله محمد الغليميش، ذكريات لأجيال من اللاعبين مثلوا الأخضر في محافل كبيرة، متنقلا معهم حيثما حلوا وارتحلوا، معاصرا إنجازاتهم وبطولاتهم واللحظات المفرحة والحزينة معا.. في هذا الحوار يكشف الغليميش عن خفايا رحلته الطويلة التي امتدت لـ41 عاما وما خالجها من مواقف لازالت عالقة في ذهنه، ويعيش معها في كل لحظاته لاسيما بعد أن ابتعد عن المنتخب بعد نهاية مونديال روسيا 2018، فإلى نص الحوار:•• كم سنة وأنت تعمل في المنتخب؟•• خدمت وطني عن طريق المنتخب الوطني لأكثر من 41 عامًا متنقلًا معه من دولة إلى أخرى ومن معسكر إلى آخر، قبل أن أتقاعد بعد كأس العالم الأخيرة 2018 في روسيا.• ما هو دورك؟•• دوري وعملي في المنتخب هو ترتيب وتنظيم ملابس اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، وشراء الأدوات الرياضية وحفظها، بجانب جمع مقاسات اللاعبين والحرص على توفيرها بالشكل المثالي وتجهيزها بترتيب منظم حتى لا يحدث خطأ أو تداخل الملابس مع بعضها.• من هو أكثر لاعب يقوم بتوزيع تيشيرته الخاص؟•• في الجيل السابق يعتبر ماجد عبدالله وصالح النعيمة وعبدالشكور ومحيسن الجمعان ويحيى عامر هم الأكثر وأيضا غيرهم من اللاعبين، أما في الجيل المتوسط محمد الشلهوب ومحمد نور وياسر القحطاني، والجيل الحالي سالم الدوسري.• أكثر اللاعبين يكون تيشيرته مطلبا للجمهور؟•• ماجد عبدالله وصالح النعيمة ويوسف الثنيان ومحمد نور وياسر القحطاني ومحمد عبدالجواد.• هل هذا الأمر يسبب قلقا لكم؟•• بصراحة هذا الأمر يسبب لي قلقا، كون الأمر يتطلب جهدا آخر بعد إهداء اللاعبين لتيشيرتاتهم حيث أقوم بالبحث عن المقاسات مرة أخرى وترقيمها من جديد.• موقف لا ينسى بالنسبة لك؟•• هناك موقف كاد أن يتسبب في خسارتنا لنقاط إحدى المباريات بسبب اللاعب حامد صبحي، حيث كنا نلعب مع نيوزيلندا في تصفيات كأس العالم، وقام بتغيير تيشيرته مع أحد زملائه اللاعبين بعد تطبيق الحكم عليهم، وبعد نزولهم الملعب تداركت الأمر وطلبت إعادة التيشرت كون في حال انتبه الخصم لهذا الأمر وقدم احتجاجا ربما تسحب النتيجة ونخسر نقاط المباراة، لكن تمكنت من إصلاح الأمر.ومن المواقف التي لا تنسى هو حدوث عطل فني في الطائرة وهي في الجو ونحن عائدون من اليابان في تصفيات كأس العالم التي خسرناها 2/‏1، فطلب الأمير سلطان بن فهد من الكابتن بالهبوط في تايلاند لحين وصول الطائرة الخاصة، وبالفعل حدث ذلك ووصلنا لأرض الوطن بالسلامة.• موقف طريف حصل لك مع المنتخب؟•• في سنغافورة دخل الأمير نواف بن محمد في نفس الدور الذي تقطن فيه بعثة المنتخب بالفندق ووقتها لا أعرفه فطلبت منه الخروج والنزول وعدم التواجد هنا، فطلب الالتقاء باللاعبين ورفضت طلبه قبل أن يحضر فهد المصيبيح ويبلغني أن هذا الأمير نواف بن محمد فوقعت في حرج كبير أمامه واعتذرت له لعدم معرفتي به، وكلما يشاهدني يذكرني بالموقف.• من هو اللاعب الذي تربطك به علاقة قوية؟•• اللاعب ياسر القحطاني تربطني به علاقة كبيرة، وهو من أكثر اللاعبين الذين تُطلب تيشيرتاته من الجماهير.• من اللاعب الذي يسبب لكم حرجا في عدم توفر تيشيرت يناسبه؟•• يعتبر الثنائي أسامة المولد وأحمد الصويلح هما اللاعبان اللذان يرتديان أكبر المقاسات مما يتسبب لنا في إحراج كبير في توفر تيشيرتات تناسب مقاساتهما.