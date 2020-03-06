ولدت بعشق المستديرة فظلت تداعبها منذ نعومة أظفارها لتكبر معها قبل أن تتعلق بها وتحترفها إلى حد الجنون.. جوهرة السديري لاعبة كرة قدم في فريق جدة ايغيلز، الحائز على لقب دوري جدة النسائي، اختارت الطريق الصعب لتعبّر عن عشقها لكرة القدم، حتى استطاعت أن تؤسس فريقا خاصا بها لتستطيع من خلاله أن تحقق أحلامها في عالم المجنونة. السديري في هذا الحوار تكشف جوانب من حياتها الرياضية وأهدافها المستقبلية فإلى نص الحوار:• ماذا عن سر حبك لكرة القدم؟•• ولدت في عائلة رياضية ومنذ الطفولة أمارس عدة أنواع من الرياضة، إلا أني وجدت كرة القدم المفضلة لي، وكان أول فريق انضم إليه في سنة 2006 مع فريق جدة جاكوارز، والآن أنا في صفوف جدة ايغيلز الحائز على لقب دوري جدة النسائي.• هل واجهتك صعوبات، وكيف تغلبت عليها؟•• الصعوبات كانت في البداية لعدم توفر أندية نسائية كافية للمنافسة، لكن الآن تتواجد الأندية النسائية في كافة أنحاء السعودية.• ماذا عن ملاعب التدريب والمدربات؟•• يوجد ملاعب ومنشآت خاصة، أما فيما يخص المدربات في السعودية فعددهن محدود جداً.• من وقف خلف تحقيق هدفك ودعمك؟•• والدي ووالدتي أكبر الداعمين لي في مسيرتي الكروية، وطبعاً عضوات فريق جدة ايغيلز كن مصدر إلهام لي وأسعى لتحقيق زيادة من النجاح معهن.• حدثينا عن مشاركاتك وأهدافك القادمة؟•• تحقق عدد من الإنجازات مع فريقي، وهدفي هو الفوز بكل دوري أو بطولة أشارك فيها.• ولماذا اخترت مركز الهجوم تحديدا؟•• لعبت في أكثر من مركز، إلا أن مركز الهجوم هو الأكثر ملاءمة لي.• حسب الحراك الرياضي الذي تعيشه المملكة، ما توقعاتك لكرة القدم النسائية؟•• توقعاتي كبيرة ومتفائلة جداً بأنه سيكون هناك قريب دعم أكبر لكرة القدم النسائية، وسنرى الأندية النسائية رسمية قريبا.• ماهو فريقك المفضل، واللاعب الأفضل محليا وعالميا؟•• الفريق المفضل محلياً هو الأهلي وعالمياً هو نادي تشيلسي الإنجليزي، فيما اللاعب الأفضل محلياً هو عمر السومة وعالمياً إيدن هازارد البلجيكي.• حدثينا عن مشاركتك في دوري جدة؟•• كان دوريا ناجحا وممتعا، وأتمنى استمراريته ومشاركة فرق أكبر في الدوري القادم، أنا للأسف بسبب معسكر خارج المملكة لم أستطع اللعب إلا آخر ٤ مباريات من الدوري واستطعت أن أسجل ٨ أهداف خلال ٣ مباريات.• هل تفكرين بالاحتراف الخارجي بعد تجربتك مع العربي الكويتي؟•• أطمح في تطوير قدراتي ونفسي دائماً في مجال كرة القدم أينما كنت.• ماهي خططك المستقبلية؟•• أسعى للمساهمة في تكريس كرة القدم النسائية في السعودية، وتحقيق زيادة من النجاح كلاعبة.• كيف ترين الإعلام الرياضي السعودي؟•• الدعم الإعلامي السعودي للرياضة النسائية حالياً جداً كبير ونحن كمجتمع رياضي، نشكر كل من ساهم على تسليط الضوء على المواهب السعودية.• هل ستشاركين في دوري الرياض؟•• أتمنى إقامة دوري يضم جميع مناطق المملكة.