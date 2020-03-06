أكدت أخصائية العلاج الطبيعي وصحة المرأة في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز قسم التأهيل الطبي عبير العسكر، أن خلع الكتف هو نوع من الإصابات التي قد تصيب الكتف نتيجة الوقوع أو الإصابة بصدمة ما في منطقة مفصل الكتف، إذ يخرج طرف عظمة الذراع من منطقة اتصاله بالكتف، وتحدث معظم حالات خلع الكتف في الجزء السفلي من الكتف، تكون الغالبية العظمى من خلوع الكتف (التي تصل إلى 98٪) خلوعا خارجية حيث ينفصل عظم الذراع العلوي عن مقبس الكتف ويندفع للأمام.• الإصابات الرياضية• الحوادث المختلفة، مثل حوادث السير.• الوقوع على الكتف أو على الذراع وهي ممدودة.• الإصابة بتشنجات أو صعقات كهربائية.• عند لمس الكتف من الجانب، يبدو طريا بدون عظام، كتفا مشوهابوضوح أو في غير مكانه.• التورم أو الكدمات• ألم شديد• أصوات أو نقرات في الكتف.• خدر في الذراع أو أصابع اليد أو الكتف أو الرقبة.• عدم القدرة على تحريك المفصل.إعادة العظمة المخلوعة إلى مكانها في مفصل الكتف يدوياً بعد تخدير الألم موضعياً، يتم تثبيت مفصل الكتف لفترة بدعامة من قبل الطبيب لمنع تحريك المفصل إلى أن يتم الشفاء التام.قد يحتاج المريض مسكنات ألم لفترة إلى أن يشفى مفصل الكتف بالكامل.قد يحتاج المريض لاستخدام كمادات باردة أو ساخنة لفترة من الزمن بعد عودته من عيادة الطبيب لتسريع عملية الشفاء.ينصح المريض بالقيام ببعض جلسات العلاج الطبيعي لتحسين حالة المفصل. وتعتمد مدة التعافي من الإصابة على مدى حدة خلع الكتف، وغالباً يحتاج الأمر فترة زمنية تتراوح بين 3-12 أسبوعاً.