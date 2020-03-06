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أمل السعيد (الرياض) amal222424@
نورة التركي نائب رئيس اتحاد الرماية

حاصلة على ماجستير في تخصص السياسة البيئية من جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة.

زمالة بحثية في عام 2009 م لمشروع «النساء والدين والعولمة» في جامعة ييل بالولايات المتحدة الأمريكية.

المديرة التنفيذية للموارد البشرية والمسؤولية الاجتماعية بشركة نسما القابضة.

تشرف على مركز نسما للتدريب في جدة