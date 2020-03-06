نورة التركي نائب رئيس اتحاد الرمايةحاصلة على ماجستير في تخصص السياسة البيئية من جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة.زمالة بحثية في عام 2009 م لمشروع «النساء والدين والعولمة» في جامعة ييل بالولايات المتحدة الأمريكية.المديرة التنفيذية للموارد البشرية والمسؤولية الاجتماعية بشركة نسما القابضة.تشرف على مركز نسما للتدريب في جدة