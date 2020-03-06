نورة التركي نائب رئيس اتحاد الرماية
حاصلة على ماجستير في تخصص السياسة البيئية من جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة.
زمالة بحثية في عام 2009 م لمشروع «النساء والدين والعولمة» في جامعة ييل بالولايات المتحدة الأمريكية.
المديرة التنفيذية للموارد البشرية والمسؤولية الاجتماعية بشركة نسما القابضة.
تشرف على مركز نسما للتدريب في جدة
حاصلة على ماجستير في تخصص السياسة البيئية من جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة.
زمالة بحثية في عام 2009 م لمشروع «النساء والدين والعولمة» في جامعة ييل بالولايات المتحدة الأمريكية.
المديرة التنفيذية للموارد البشرية والمسؤولية الاجتماعية بشركة نسما القابضة.
تشرف على مركز نسما للتدريب في جدة