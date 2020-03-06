تستعد مغنية بوب البريطانية فيكتوريا أدامز للاحتفال بعيد ميلادها الـ46 الشهر القادم، وتحديدا يوم 17، إذ لا تنوي إقامة حفل كبير، وستختصر المناسبة على زوجها لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقا ديفيد بيكهام، وأبنائها الـ4 بروكلين وروميو وكروز وهاربر، وعدد من أفراد الأسرة المقربين. ومن المتوقع أن يقدم بيكهام خاتما من الماس لزوجته المغرمة بالأحجار الكريمة، فمنذ إعلان زواجهما في 1999 تغير خاتم زواجها 20 مرة، وكان ثمن أول خاتم قدم لها 85 ألف دولار، وكلف حفل زواجهما 645 ألف دولار، بعد أن ارتدت فستانا تصميم المصممة فيرا وانغ، كلف نحو 100 ألف دولار، وهو من أغلى فساتين الزفاف التي ارتدتها النجمات. ونجح الزوجان فيكتوريا وبيكهام في عالم الموضة بعد تركها الغناء مع فرقة سبايس غيرلز واعتزال زوجها لعبة كرة القدم، إذ تقدر ثروتهما بمليار دولار.