تتواصل اليوم (الثلاثاء) منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة 5 مباريات، إذ يتصدر الأهلي ترتيب المسابقة بـ51 نقطة، والهلال في المركز الثاني بـ46 نقطة، وتبقت له مباراتان مؤجلتان، وفي المركز الثالث الاتحاد بـ41 نقطة، والترجي في المركز الرابع بـ34 نقطة. وتأتي قمة العميد والزعيم كأقوى المباريات، إذ يسعى الهلال للمحافظة على سجله دون أي خسارة وتقليص الفارق مع الأهلي «المتصدر»، في حين يبحث الاتحاد عن الاستمرار في مركزه بسلم ترتيب فرق الدوري. يقود اللقاء الذي سيقام على صالة نادي الاتحاد بجدة الساعة الـ15: 4 عصرا، أمين الطريفي (حكم أول)، وعبدالرحمن الدوسري (حكم ثان)، وسعد اليحيوي (مسجلا).ويحل الابتسام ضيفا على الوحدة في اللقاء الذي سيقام على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة الساعة الـ4.30 عصرا. يقود المباراة هاني سنان (حكم أول)، وثامر منصوري (حكم ثان)، ومشعل الخضري (مسجلا).ويلتقي الجبلين والترجي على صالة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل. يقود اللقاء عبدالعزيز الرميحي (حكم أول)، وعبدالله العتيبي (حكم ثان)، وخالد النغيمشي (مسجلا). ويلعب الفيصلي والهداية على صالة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة الساعة الـ4.15 عصرا. يقود اللقاء محمد الحناكي (حكم أول)، ونواف القحطاني (حكم ثان)، ويوسف اليوسف (مسجلا). ويلتقي السلام والموج على صالة وزارة الرياضة بالدمام الساعة الـ6 مساء. يقود اللقاء يعقوب السبت (حكم أول)، وأحمد الكويتي (حكم ثان)، وعادل البطاط (مسجلا).