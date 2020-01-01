استغل هداف كأس آسيا ولاعب الهلال الفرنسي غوميز فترة الراحة المسائية التي منحها الجهاز الفني للاعبين، بالذهاب إلى الثمامة والاستمتاع بالأجواء الربيعية التي تعيشها الرياض هذه الأيام، حيث اصطحب غوميز في الرحلة عائلته وبعض أقاربه المتواجدين حالياً في الرياض.وتداول مغردون بعض الفيديوهات والصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرحلة غوميز البرية، فيما علق الأخير عبر حسابه عن رحلته قائلاً: «كان بودي قضاء كل الليالي في الصحراء مع عائلتي، لقد كانت تجربة رائعة، سنة جديدة سعيدة لكم ولعائلاتكم، القهوة والشاي كان لها طعم خاص في الصحراء».