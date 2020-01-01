هداف الدوري السعودي ونادي النصر حمدالله في تدريبات فريقه أمس.نحو مليون ريال وزيادة تقف عائقاً أمام مشاركة ثلاثي الأندية السعودية الهلال والنصر والأهلي في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا، إذ يدشن الأهلي المشاركات السعودية من دور الإقصاء عندما يواجه الفائز من مباراة لوكوموتيف الأوزبكي والاستقلال الطاجيكستاني يوم 28 يناير القادم على أرضه في الجوهرة المشعة.ويحتفظ التعاون بسجله خالياً من العقوبات الانضباطية وهو الذي يشارك للمرة الثانية بعد مشاركته السابقة موسم 2017 ـ 2018.وبناءً على التعميم المرسل للأندية المشاركة لن تتمكن من المشاركة في النسخة الجديدة من البطولة ما لم يتم سداد المخالفات الانضباطية والتي سجّلت من النسخ الماضية.34 عقوبة انضباطية قيمتها الإجمالية 1.080 مليون ريال، منها 17 عقوبة على النصر (430.6 ألف ريال)، ثم الأهلي 11 عقوبة (322.611 ألف ريال)، والهلال 6 عقوبات (326.363 ألف ريال).وكشفت مصادر لـ«عكاظ» أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لا يتدخل في عملية سداد أو المراسلات بين الاتحاد الآسيوي والأندية المعنية، مبيناً أن الاتحاد السعودي يتلقى فقط صورة من المخاطبات.وأشار المصدر إلى أن اتحاد الكرة لا يتدخل في سداد المبالغ على الأندية، مشيراً إلى أن قرار الاتحاد الآسيوي يأتي استناداً للوائحه الخاصة التي يعمل بها.