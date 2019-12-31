ينتظر الأهلاويون بشغف ما ستؤول إليه نتائج الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت أمس في قاعة الأمير بدر بن فهد في النادي، بعد أن رصد ممثل هيئة الرياضة في تقريره ما دار في الاجتماع وما تمت مناقشته، حيث سيتم الرفع بالتقرير لهيئة الرياضة لاتخاذ القرار حيال بعض المطالب الأهلاوية.وكان المجتمعون ناقشوا إدارة النادي في العقود التي أبرمت على صعيد الرعاية واللاعبين والمدربين، منهم المدرب السابق برانكو، والصربي دانييل، بجانب اللاعب مصطفى بصاص، حيث طالب الأعضاء بتوضيح من إدارة النادي حول الأمور المالية حيال ذلك.وتخللت الاجتماع شكوى رئيس النادي أحمد الصائغ من وجود مستندات مالية خاصة بالنادي بحوزة المحامي فهد بارباع ممثل العضو الذهبي سلمان المالك، مطالبا بالتحقيق في وصول تلك المستندات وتسريبها من النادي.كما احتج المجتمعون على تواجد الرئيس التنفيذي للنادي أحمد نور في بداية الاجتماع، ما دعاه للخروج من المقر، قبل أن يستدعى مجددا للإجابة عن بعض الاستفسارات.وكان حشد غفير انتظر خارج النادي لمعرفة تفاصيل نتائج الاجتماع وما توصلت إليه الجمعية من قرارات، مطالبين بسرعة تجاوز هذه المرحلة، والعمل على إعداد الفريق لاستحقاقاته القادمة بجانب الألعاب الأخرى.