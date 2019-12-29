حافظ فريق النصر على صدارته بعد أن قلب تأخره بهدف أمام مضيفه الفيحاء لفوز برباعية لهدف، في اللقاء الذي جمعهما عصر أمس (السبت)، على استاد مدينة المجمعة الرياضية، ضمن لقاءات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. أحرز أهداف النصر عبدالرزاق حمدالله «هاتريك» (من ركلة جزاء 73، 88، 90+1)، وسلطان الغنام (د: 81)، فيما جاء هدف الفيحاء عن طريق مهاجمه روني فرنانديز (د: 11). وشهد اللقاء 3 حالات طرد مباشرة، اثنتان للاعبي الفيحاء صامويل اوسو (د: 43)، وادملسون دي باروس (د: 70)، وواحدة لحارس النصر براد جونز (د: 65)، كما حصل أحد مساعدي مدرب النصر على بطاقة حمراء كذلك. وبهذه النتيجة حافظ النصر على صدارته، ليصل للنقطة 29، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند النقطة 16، في المركز الـ9.وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، حسم فريق أبها الديربي لمصلحته، بعد فوزه على جاره وضيفه فريق ضمك بنتيجة 3/‏ 2 في اللقاء الذي جمعهما عصر أمس (السبت)، ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.سجل أهداف أبها الثلاثة محترفه سعد بقير (هاتريك من ركلة جزاء 43، 45+3، 70)، فيما جاء هدفا ضمك عن طريق محمد بوسبعان (د: 66)، مازن بو شرارة (د: 90+4)، وبهذه النتيجة يصل فريق أبها إلى النقطة 23 وفي المركز الرابع، فيما تجمد رصيد ضمك عند النقطة السابعة وفي المركز السادس عشر والأخير في جدول الترتيب.