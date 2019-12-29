أبلغ الاتحاد السعودي لكرة القدم الأندية المحترفة تقديم فترة مسيرات رواتب اللاعبين من نهاية ديسمبر وحتى راتب شهر نوفمبر، وذلك لتكون ضمن اشتراطات تسجيل اللاعبين خلال الفترة الشتوية. يأتي ذلك رغبة من الاتحاد السعودي في مساعدة الأندية من ضيق الوقت مع فترة التسجيل الثانية التي تبدأ في الأول من يناير المقبل وتستمر شهراً كاملاً.أعلن ذلك رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل بعد ختام اجتماع مجلس إدارته الدوري الرابع الذي عقد الإثنين الماضي في الرياض.وبعثت أمانة اتحاد الكرة أمس الأول خطاباً إلى جميع الأندية المحترفة تبلغهم بالقرار الواجب العمل به. يذكر أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد القدم تشترط تقديم مسيرات رواتب اللاعبين المحليين والأجانب ومديري الاحتراف منذ يونيو وحتى ديسمبر قبل أن يتم اعتماد تقديم الرواتب حتى نوفمبر.