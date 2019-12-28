واصل فريق الوحدة مشواره نحو المنافسة على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه على ضيفه الفيصلي بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس (الجمعة) على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع ضمن لقاءات الجولة الـ13 للدوري.وجاء هدف الوحدة عن طريق البديل راكان الشملان في الدقيقة 76 من عمر المباراة، بعد فاصل مهاري، وتسديدة قوية في المرمى الفيصلاوي. وبهذه النتيجة يصل الوحدة للنقطة 24 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 20 في المركز السابع.وفي السياق ذاته تختتم مساء اليوم (السبت) لقاءات الجولة 13 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة 5 لقاءات أقواها الذي يجمع الشباب بضيفه الأهلي عند الساعة 5:50، كما سيحل النصر ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء عند الساعة 3:20، وفي ديربي عسير يلتقي الغريمان أبها وضمك عند الساعة 3:40، ويستضيف الاتفاق نظيره فريق التعاون عند الساعة 5:35، وفي ختام اللقاءات يلتقي الجريحان الاتحاد والفتح عند الساعة 7:50.على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، تجمع قمة الجولة فريقي الشباب والأهلي، ويدخل صاحب الأرض والجمهور هذا اللقاء بعد الانتعاشة التي يعيشها بفوزه العريض على الشرطة العراقي في كأس محمد السادس بسداسية نظيفة، ويسعى لاستغلال هذه الانتعاشة للنهوض من كبوته في الدوري وكسر سلسلة الهزائم المتتالية، إذ تعرض لـ4 خسائر في الجولات الأربع الأخيرة ليحتل الفريق المركز العاشر برصيد 15 نقطة، فيما يدخل الأهلي هذا اللقاء بعد سلسلة انتصارات قفزت به للمركز الثاني برصيد 23 نقطة.وعلى استاد مدينة المجمعة الرياضية، يخوض المتصدر فريق النصر لقاءه أمام الفيحاء بحثاً عن تعزيز صدارته التي يحتلها برصيد 26 نقطة، فيما يأمل فريق الفيحاء تحقيق الفوز وزيادة غلته النقطية، إذ لديه 16 نقطة، في المركز التاسع.وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، تتجه أنظار جماهير عسير نحو الديربي المثير الذي سيجمع فريق أبها صاحب المركز الثامن برصيد 20 نقطة بنظيره فريق ضمك صاحب المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط. وعلى استاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، يخوض فريق الاتفاق صاحب المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة لقاء صعبا أمام فريق التعاون صاحب المركز الرابع برصيد 22 نقطة. وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، يلتقي الجريحان الاتحاد صاحب المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، والفتح صاحب المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط، ويأمل فريق الاتحاد الاستفادة من ظروف ضيفه الفتح وتحقيق نتيجة إيجابية تعيد الآمال لجماهيره بعد أن انتكس الفريق في الجولات السبع الأخيرة في الدوري بتحقيقه فوزا وحيدا، فيما خسر في جميع اللقاءات الستة، أما فريق الفتح فإنه أفضل حالا من الاتحاد في الجولات السبع الأخيرة من الدوري.