استبعد الجهاز الفني والإداري بفريق الوحدة حارس مرمى الفريق الكروي الأول مصطفى زغبة عن قائمة اللاعبين المحترفين في الفترة الشتوية القادمة.ولم يشارك زغبة فريقه مساء أمس في مواجهة الفيصلي، ومن المقرر أن يتم وضعه كلاعب استثمار أو إعارته لأحد الأندية في الفترة الشتوية القادمة.وبدأ الخلاف بين إدارة الوحدة والحارس الجزائري على خلفية مطالبة الأخير بزيادة في عقده الاحترافي الذي يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.وعلمت «عكاظ» بعزم إدارة النادي التوقيع مع حارس محلي، وفي حالة عدم نجاحها فإن الحارس عبدالله الجدعان سيكمل مدة الدوري حارسا أساسيا، وسيكون الحارس الاحتياطي عبدالقدوس عطية.