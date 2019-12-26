كرم رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيزالفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية السابق الأمير سلطان بن فهد بجائزة القائد الأولمبي المتميز نظير تفانيه وخدمته للرياضة السعودية خلال فترة توليه لرئاسة اللجنة الأولمبية 1999-2011 والتي شهدت تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها فضية أولمبياد سيدني 2000 عبر لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى العداء هادي صوعان، وبرونزية مسابقة قفز الحواجز للفارس خالد العيد في نفس الدورة، وأول ميدالية أولمبية نسائية عبر الفارسة دلما ملحس في دورة الألعاب الأولمبية الأولى للشباب «سنغافورة 2010».جاء ذلك على هامش انعقاد الاجتماع الثالث والعشرين للجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية العربية السعودية برئاسة الأمير عبدالعزيز الفيصل بالصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.وقدم الأمير سلطان بن فهد شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز الفيصل، مؤكداً أن الفترة الرياضية الأخيرة شهدت تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية سواء على مستوى استضافة الفعاليات العالمية، أو التمثيل المشرف للمملكة في المحافل الرياضية الخارجية.وأبدى ثقته بأن الفترة القادمة ستكون زاهرة ومثمرة وستشهد العديد من الإنجازات تحت قيادة راعي الشباب الأول الأمير عبدالعزيز الفيصل.وعلى الصعيد نفسه منح الأمير عبدالعزيز الفيصل، جائزة التميز لرياضة المرأة للاعبة المنتخب السعودي للمبارزة الحسناء الحماد، والدكتورة دانيا الفراج من جامعة الأمير نورة بنت عبدالرحمن، والجوهرة فلاتة لاعبة المنتخب السعودي لكرة السلة.وفي فئة الجائزة الأولمبية للتطور الرياضي، فاز الاتحاد السعودي للجودو بالمركز الأول، والاتحاد السعودي للتايكوندو بالمركز الثاني، والاتحاد السعودي للمبارزة بالمركز الثالث.وفي فئة الجائزة الأولمبية لأفضل استضافة رياضية، جاء نزال الدرعية التاريخي أولاً، وفورميلا إي ثانياً، ومهرجان الدرعية للفروسية ثالثاً، وبطولة العالم لكرة اليد «سوبر جلوبال» رابعاً، وجولة العالم لكرة السلة خامساً.كما شهد الحفل تكريم شركاء النجاح، وهم الخطوط الجوية السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، ومجموعة العليان.وكان الأمير عبدالعزيز الفيصل افتتح أعمال الجمعية بكلمة أكد فيها أن اللجنة الأولمبية تمر بمرحلة تحول إستراتيجي جديد، وبداية لنصب رؤية جديدة بحيث تكون ذات أهداف طويلة المدى، مضيفاً أن الخطة الإستراتيجية الجديدة للجنة الأولمبية ستطلق في الربع الأول من عام 2020 بما يتواكب مع أهداف ورؤية المملكة 2030 وأنظمة اللجنة الأولمبية الدولية.وقال: «الهدف من هذه الإستراتيجية تنظيم العمل في اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية على مدى السنوات الأربع القادمة وليس على مدى سنة أو سنتين كما هو معمول حالياً».وكشف الفيصل أن دعم القيادة أثمر تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية هذا العام، وكان له الدور الأكبر في استضافة العديد من الفعاليات العالمية.وأعلن أن عدد الأندية المشغلة لأكثر من 10 ألعاب مختلفة قفز من 9 أندية في يناير الماضي إلى 50 نادياً حالياً، مضيفاً أنهم يسعون لتفعيل أكبر عدد ممكن من الألعاب في هذه الأندية.وعلى صعيد الرياضة النسائية أوضح أن الفترة الحالية تشهد المزيد من التطور خاصة بعد مشاركة 7 منتخبات نسائية في دورة الألعاب الخليجية الماضية التي أقيمت بالكويت.وأكد أن الفترة القادمة سيكون أمام الاتحادات واللجنة الأولمبية تحدٍ كبير خاصة مع قرب انتهاء فترة التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.وكانت أعمال الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العربية السعودية شهدت انتخاب أضواء العريفي عضو مجلس إدارة للجنة الأولمبية خلفاً للمستقيل محمد المنيع.كما شهدت الجمعية عرض تقارير العلاقات الدولية، والتضامن الأولمبي، والمهام الرياضية، والأداء الرياضي، والتقرير الإعلامي لعام 2019.