اختتمت بطولة المنطقة الشرقية للملاكمة والركل، التي نظمها الاتحاد السعودي للملاكمة والركل في الصالات الخضراء بمدينة الدمام، وسط حضور جماهيري كبير، ومشاركة 177 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات.وبدأت البطولة يوم الخميس الماضي بإجراءات الفحص الطبي والوزن، تلتها المواجهات التمهيدية، قبل أن تُختتم بالمباريات النهائية التي اتسمت بالندية والحماس.وفي ختام الحدث، توّج الدكتور أحمد الشهري، المدير التنفيذي للاتحاد، الفائزين والفائزات نيابةً عن رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أحمد الطويان، حيث قام بتسليم الميداليات والجوائز، إلى جانب تكريم الرعاة وتسليمهم الدروع التقديرية نظير مشاركتهم في دعم البطولة.من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة والركل، أحمد الطويان أن بطولات المناطق تمثل ركيزة أساسية في خطة الاتحاد الاستراتيجية لنشر اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسين على مستوى المملكة، مضيفا: أن ما شهدناه في المنطقة الشرقية من مشاركة متميزة وتنظيم ناجح يعكس تطور اللعبة على الصعيد المحلي. ونعملعلى تعزيز هذه البطولات لتكون مساراً لاكتشاف المواهب وصقلها نحو المنتخبات الوطنية، بدعم كريم من قيادتنا الرشيدة، وبتوجيهات وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.