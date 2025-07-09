انطلقت في العاصمة السعودية الرياض فعاليات مهرجان كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 في حدث عالمي ضخم يُقام بالتزامن مع البطولة الأضخم في تاريخ الرياضات الإلكترونية التي تبدأ هذا الأسبوع، ويستمر المهرجان على مدار سبعة أسابيع متواصلة، ليحوّل الرياض إلى منصّة عالمية نابضة بالحياة تجمع بين الألعاب، والثقافة، والفن، والمجتمع، وتستقطب عشاق الترفيه من مختلف أنحاء العالم.ويُقام المهرجان في بوليفارد رياض سيتي، حيثُ تتوزع تجارب حيّة مبتكرة على مناطق متعددة، صُممت كل منها لتقدّم محتوى فريداً يربط الألعاب الإلكترونية بعوالم الإنمي، والموسيقى، والتجارب التفاعلية، والفنون البصرية، في بيئة مفتوحة تستهدف جميع أفراد الأسرة.وتبرز حلبة أرامكو للسباقات ضمن أبرز المناطق والفعاليات المميّزة، حيثُ توفّر لزوارها تجربة محاكاة متطوّرة لعشاق سباقات السيارات باستخدام أحدث الأجهزة، وتمنحهم فرصة المشاركة في التجارب والسباقات على مدار الأسبوع، إضافة إلى حلبتين للألعاب الإلكترونية تحتضنان عدداً من المنافسات المجتمعية، كما يستضيف عالم صنّاع المحتوى المؤثرين الرقميين في جلسات تفاعلية حوارية وتحديات حيّة، فيما يُقدم المسرح الرئيسي تجارب ترفيهية عائلية وأمسيات فنية.ويتزامن المهرجان مع انطلاق منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، حيثُ تتجه أنظار عشاق الرياضات الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم إلى الرياض لمتابعة أحدث المستجدات وتشجيع فرقهم المفضلة في الحدث العالمي الضخم، الذي يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الافتتاحية بالرياض عام 2024، وشهدت الأسابيع الماضية استعدادات مكثفة لضمان انطلاق البطولة والمهرجان بأفضل صورة.وتضم قائمة منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 التي تنطلق خلال الأيام القادمة ألعاباً شهيرة مثل VALORANT، وFatal Fury: City of the Wolves، وApex Legends. حيثُ تقام البطولة مجدداً بنظام الكؤوس الذي تم إطلاقه في النسخة السابقة، والذي يهدف إلى تجسيد روح المنافسة وتخليد رحلة كل لاعب وإرثه، كما تشمل البطولة منافسات الأندية بنظام فريد ومتعدد الألعاب، حيثُ تتنافس على جوائز مخصصة لأدائها في كل لعبة، إضافة إلى جائزة شاملة لأفضل أداء على مستوى البطولة.ويجمع كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 نخبة اللاعبين والفرق من جميع أنحاء العالم، يتنافسون على جوائز مالية يتجاوز مجموعها 70 مليون دولار أمريكي، لتصبح الأكبر في تاريخ الرياضات الإلكترونية. وتحظى البطولة بتغطية إعلامية واسعة النطاق واهتمام مستمر بأخبار ومستجدات المنافسات التي يشارك فيها أكثر من 2000 لاعب محترف يمثلون 200 من أفضل الأندية من أكثر من 100 دولة، يتنافسون في 25 بطولة ضمن 24 لعبة إلكترونية مختلفة.