شهدت الصالات الخضراء في العاصمة السعودية الرياض ليلة استثنائية ضمن منافسات دوري المقاتلين المحترفين - الرياض (PFL)، حيث تألقت المواهب العربية في أمسية حماسية مليئة بالإثارة والحماس، وسط حضور جماهيري مميز.وواصلت المقاتلة السعودية هتان السيف سلسلة انتصاراتها المتتالية، بعد فوزها الرابع دون هزيمة، إثر انسحاب منافستها اللبنانية نور الفليطي بسبب إصابة قوية في القدم، لتؤكد السيف مكانتها كأحد أبرز الأسماء في البطولة.وعلقت هتان عقب النزال بقولها: «كل نزال أخوضه بروح جديدة وتصميم أكبر. الخصم القوي يحفزني على تقديم أفضل ما لدي، وسأواصل العمل من أجل اللقب».وفي نزال استعراضي مميز، قدّم الأردني عبدالرحمن حياصات أداءً متفوقاً، وحقق فوزه الأول في البطولة بعد إخضاعه اللبناني أنطوني زيدان في فئة وزن الخفيف، ليعزز مكانته مقاتلاً واعداً في الساحة الإقليمية.أما في وزن البانتام، فحجز الأردني نورس ابزاخ بطاقة العبور إلى نصف النهائي بعد عرض فني مميز أطاح خلاله بالجزائري مختار بن قاسي، ومن ثم اللبناني مارسيل ادور، مؤكداً جدارته بالمنافسة على اللقب.وقال ابزاخ عقب تأهله: «تجاوزت الكثير من التحديات لأصل إلى هنا، وأنا مستعد لتقديم الأفضل في نصف النهائي، الطريق لم ينتهِ بعد».وفي وزن الويلتر، تألق المغربي بدر الدين دياني بعد فوزه المستحق على المصري أحمد عبدالباسط، ليضمن مكانه في نصف النهائي حيث سيواجه الإيراني أمير فضلي.وأكد دياني قائلاً: «كنت على ثقة بخطتي داخل القفص، والآن تركيزي منصب بالكامل على التأهل للنهائي وتحقيق اللقب».وفي ذات الوزن، حقق المغربي زافير العلوي أول انتصاراته في البطولة بتغلبه على المصري زياد أيمن، ليضرب موعداً في نصف النهائي أمام المصري إسلام يوسف.وقال العلوي: «التحضير الفني والتكتيكي كان مفتاح هذا الانتصار، القادم سيكون أقوى، وأعد الجمهور بمفاجآت جميلة».كما شهد النزال الرئيسي المشترك في وزن الويلتر انتصاراً مهماً للكويتي محمد الأقرع على الفلسطيني عمر حسين، بعد مواجهة مثيرة أثبت خلالها الأقرع تفوقه وخبرته، ليصعد إلى نصف النهائي لمواجهة الكردي محمد زاري.وصرح الأقرع بعد فوزه: «كل نزال هو خطوة نحو اللقب، وأنا هنا لأثبت أنني من أبرز المقاتلين في المنطقة، القادم سيكون أكثر قوة».واختتمت الليلة بنزال استعراضي جمع بين بطل وزن الويلتر لعام 2024 المصري عمر الدفراوي ونجم PFL أوروبا دانييل ميشلي، حيث قدّم الدفراوي أداءً مذهلاً أنهاه بالإخضاع.وقال الدفراوي: «طموحي لا يتوقف عند حدود المنطقة، أطمح إلى العالمية وأستعد لكل اختبار قادم بكل تركيز وعزيمة».