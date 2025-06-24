أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية إطلاق الشعار الرسمي لمؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025. وكشفت القائمة الأولية للمتحدثين المشاركين في الحدث الرائد، الذي يُقام يومي 23 و24 أغسطس 2025 في فندق فورسيزونز الرياض، بالتزامن مع ختام منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، أضخم حدث للرياضات الإلكترونية على مستوى العالم.ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار «اللعبة القادمة - بناء مستقبل الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة»، في تجسيد واضح للتقارب المتسارع بين الألعاب التنافسية والرياضات التقليدية، وكمحور رئيسي في توجهات المملكة نحو تعزيز مكانتها كمنصة عالمية للابتكار في هذه القطاعات المتقدمة، ويُعد المؤتمر أبرز فعاليات مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، حيث يُشكل منصة دولية تجمع كبار القادة وصناع القرار من قطاعات الألعاب، والرياضات الإلكترونية، والرياضة، والترفيه، لتبادل الرؤى والتعاون في بناء مستقبل مشترك يقوم على الابتكار والتكامل.وفي إطار برنامجها لعام 2025، كشفت المؤسسة مجموعة من الأسماء القيادية التي تمثل طليعة الابتكار في هذه القطاعات، في مقدمتها الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، والأمير فهد بن منصور بن ناصر آل سعود، رئيس اتحاد رواد الأعمال الشباب في مجموعة العشرين، ومؤسس جمعية رؤية الريادة.كما يشارك في المؤتمر كل من رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وكيسي واسرمان، رئيس مجلس إدارة اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، وبيتر مور، مالك نادي سانتا باربرا سكاي لكرة القدم، والرئيس التنفيذي السابق لنادي ليفربول وللعمليات في شركة EA، إضافة إلى توشيموتو ميتومو، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية في شركة سوني، وبرايان وارد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سافي للألعاب الإلكترونية.ومن بين الأسماء العالمية الأخرى، يشارك كل من جوشوا تاوب، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أكتيفيجن، وشوجي أوتسومي من شركة سيجا، وكاتسوهيرو هارادا ومايكل موراي من شركة بانداي نامكو إنترتينمنت، والبطل العالمي في الشطرنج ماغنوس كارلسن، وداني تانج، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية في هيرو إي سبورتس، وتايوون يون نائب الرئيس ومدير استراتيجية الألعاب في شركة إن سي سوفت، ويان أليسي الشريك المؤسس والمدير الإداري لقمة كرة القدم العالمية، وجي أليبيو مدير ورئيس تطوير الأعمال، منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة ديزني، ومارات كاربيكو الشريك المساهم في «إن في أو كابيتال»، وينز هيلجرز الشريك العام والمؤسس المشارك في بيتكرافت فينتشرز، وبيت رادوفيتش نائب رئيس الإنتاج والمدير الإبداعي في «سي بي إس سبورتس»، وبروس شتاين الشريك المؤسس في أكسيوماتيك، وكارتيك براباكارا الشريك المؤسس في أريم.كما تضم القائمة عددًا من مسؤولي مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، من بينهم مايك ماكيب، الرئيس التنفيذي للعمليات، وفيصل بن حمران، الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية، وفابيان شويرمان، المسؤول الرئيسي عن الألعاب، ومحمد النمر، مدير إدارة المبيعات.وفي هذا السياق، صرّح رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية «تُعد نسخة هذا العام من مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة محطة محورية في رسم مستقبل الألعاب التنافسية، وتأتي في فترة تحول غير مسبوقة تحمل معها العديد من الفرص. ومن خلال جمعه بين قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية، والرياضات التقليدية، يحافظ المؤتمر على مكانته كملتقى رائد لقادة القطاع والمبتكرين، لاستكشاف الآفاق الجديدة وبناء تعاونات رائدة، وفي هذا الحدث الاستثنائي الضخم، سنتحدى الأفكار التقليدية، ونبتكر نماذج أعمال واعدة، ونُطلق العنان لإمكانات هائلة في الألعاب وأساليب المنافسة. يدًا بيد، سنرسم ملامح مستقبل أساليب لعب العالم، وتنافسه، وتواصله».ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 1500 مشارك من قادة وصناع القرار من المملكة والعالم، من مختلف قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة والترفيه. ويتضمن برنامج المؤتمر نخبة من خبراء عالميين ومتحدثين ومبتكرين ممن سيشاركون بكلمات رئيسية وجلسات حوارية ونقاشات إستراتيجية ومنتديات خاصة، إضافة إلى إطلاق مبادرات عالمية رائدة، ويعزز المؤتمر سبل التعاون للنهوض بهذه القطاعات الديناميكية ورسم خطوط مستقبلها الواعد.