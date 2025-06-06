مرة أخرى تعود البطلة الأولمبية الجزائرية إيمان خليف لواجهة الأحداث الرياضية المثيرة، بعد استبعادها من المشاركة في بطولة ملاكمة في هولندا هذا الأسبوع، بحسب ما ذكر منظمون الخميس.

وقال المتحدث باسم كأس أيندهوفن للملاكمة ديرك رينديرس إن إيمان خليف لن تشارك، مضيفاً أن «قرار استبعادها يعود للاتحاد الدولي (الجديد) للملاكمة» الذي فرض أخيراً اختبارات إلزامية لتحديد الجنس أثارت جدلاً أيضاً.

وكان الاتحاد العالمي للملاكمة أعلن إلزامية فحص الجنس لجميع الرياضيين، إذ أكد موقع «سكاي سبورتس» أن اختبار الجنس إلزامي على جميع الملاكمين، مشيراً إلى أن «إيمان خليف لن تتمكن من المنافسة حتى تخضع للاختبار». ويقول الاتحاد العالمي للملاكمة إن سياسة الجنس والعمر والوزن مصممة لضمان «سلامة جميع المشاركين وتوفير مستوى تنافسي متكافئ للرجال والنساء».

من جانبه، انتقد عمدة مدينة أيندهوفن يروين ديسلبلوم قرار الاتحاد العالمي للملاكمة، وقال عبر منصة «X»: «نرحب بجميع الرياضيين في آيندهوفن، واستبعاد الرياضيين بناء على (اختبارات تحديد الجنس) المثيرة للجدل لا يتوافق مع ذلك بالتأكيد»، وأضاف: «نعرب عن استنكارنا لهذا القرار وندعو الاتحاد إلى قبول إيمان خليف في النهاية».

إلى ذلك، اعتذر رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة عن الإشارة إلى الجزائرية إيمان خليف، بطلة الأولمبياد، في ما يتعلق بسياسته الجديدة الخاصة بجعل فحص الجنس خطوة إلزامية.

وأشار الاتحاد العالمي للملاكمة بشكل خاص إلى حالة إيمان خليف الفائزة بذهبية في أولمبياد باريس 2024، وسط ضجة واسعة حول أهليتها للمشاركة في منافسات السيدات، وذلك عند الإعلان عن سياسته الجديدة يوم الجمعة الماضي.

وتواصل رئيس الاتحاد العالمي بوريس فان دير فورست مع الاتحاد الجزائري للملاكمة، للتأكيد على خطأ قراره.

وكتب بوريس في رسالة: «أود الاعتذار بشكل رسمي وصادق عما حدث، وأؤكد أنه كان يجب حماية خصوصية إيمان خليف».

وأضاف: «أتمنى أن يؤكد هذا التواصل المباشر معكم شخصياً احترامنا لكم وللاعبيكم».

وكانت الأضواء سلطت على إيمان خليف والتايوانية لين يو تينغ بعد حصدهما ذهبية في أولمبياد باريس، وذلك بعد استبعاد الرابطة الدولية للملاكمة اللاعبتين من بطولة العالم عام 2023 بداعي فشل الثنائي في اجتياز اختبار أهلية الجنس.