في أجواء تنبض بالحماس والحيوية، لفت الأطفال الأنظار خلال انطلاق النسخة الأولى من «سباقات المحارب العربي 2025» في العُلا، ضمن فعالية خُصصت لهم بعناية؛ تأكيداً على حرص المنظمين على إشراك النشء في مختلف الفعاليات الرياضية التي تستضيفها المحافظة.ولم تكن مشاركة الأطفال مجرد نشاط ترفيهي عابر، بل جاءت جزءاً من رؤية متكاملة تهدف إلى بناء جيل جديد من المحاربين الصغار من خلال تهيئتهم مبكراً لخوض التحديات واكتشاف قدراتهم البدنية والذهنية في بيئة محفزة وآمنة.وشهدت قرية مغيراء للرياضات التراثية لحظات مميزة، رسم خلالها الأطفال ملامح الإصرار والعزيمة، وهم يتجاوزون العقبات ويتنقلون بين المسارات الوعرة بكل ثقة وسط تشجيع عائلي وجماهيري يعكس قيمة هذه المشاركة وأثرها الإيجابي.ويؤمن القائمون على تنظيم الفعاليات الرياضية في العُلا بأهمية غرس ثقافة الرياضة وروح التحدي لدى الأطفال، عبر مشاركات مستمرة تُسهم في إعدادهم نفسيّاً وبدنيّاً ليكونوا مستقبلاً لاعبين جاهزين ومدربين على خوض المنافسات الاحترافية في مسارات رياضية تُصقلهم تدريجياً وفق أعلى المعايير.وتأتي فعالية الأطفال ضمن مجموعة متنوعة من السباقات، تشمل سباقات (5) و(10) كيلومترات وسباقات النخبة، وتحديات الفرق المدرسية، في حدث يعكس تنوع الفئات وأهمية إشراك جميع الأعمار في تجربة رياضية استثنائية.وتُستكمل فعاليات السباق اليوم السبت وسط أجواء ترفيهية نابضة بالحياة، وأنشطة مصاحبة تسلط الضوء على تراث العُلا الغني وجمال طبيعتها لتكتمل بذلك تجربة فريدة تجمع بين التحدي والمتعة والتطوير الشخصي لجميع المشاركين.وفي ختام السباق، سيتوج الفائزون في مختلف الفئات بجوائز محفّزة خصصت لتقدير جهود المشاركين وتشجيعهم على الاستمرار في تبنّي نمط حياة رياضي يعزز من قدراتهم ويواكب تطلعاتهم نحو التميز.