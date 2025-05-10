لم تخلف الهجانة السعودية خلود بنت عبدالله الشمري وعدها الذي قطعته على نفسها أمام أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز حين أكدت له بعد فوزها بكأس بطولة العالم الأولى للقدرة والتحمل للهجن عام 2024 أن القادم أعظم.ووفت خلود بالوعد، لتعود هذه المرة وهي تحمل كأس البطولة الآسيوية الأولى للهجن - فئة السيدات، التي أقيمت أمس في ميدان الوثبة بـ«أبوظبي»، في إنجاز جديد يُضاف إلى سلسلة نجاحاتها، ويعكس صورة المرأة السعودية التي باتت تتصدر المشهد في ميادين التراث والبطولات الدولية.المنصات العالميةولدت خلود الشمري في محافظة تيماء، وسط بيئة تراثية مترعة بالعراقة، وتدرّبت منذ صغرها على الفروسية والهجن، مستلهمة قوتها من والدها الفارس عبدالله الشمري، أحد أقدم مدربي الهجن في المنطقة.في عام 2023، اقتحمت ميدان الهجن من أوسع أبوابه، لتكون أول سعودية تنافس في ماراثون السيدات بمهرجان ولي العهد للهجن بالطائف، محققة المركز الرابع، ومرسخة اسمها كأيقونة جديدة في سجل الرياضة التراثية.بطلة العالم وكأس آسياكانت لحظة تتويجها في كأس العالم للهجن بالعلا 2024 علامة فارقة؛ إذ تفوقت بالمطية «جبار» بزمن قياسي، ثم عادت لتحسم بطولة آسيا في «أبوظبي» بالمطية «بشار»، مؤكدة قدرتها على الهيمنة في مضامير الخليج وآسيا.شغف يتجاوز الهجنتمتلك خلود شغفاً فريداً بالتراث، فهي أيضاً فارسة وصقّارة، تمتلك مهرة اسمها «سارة»، وقعوداً يدعى «النايف»، وصقراً تُسميه «معزي».وتقول: «الوصول إلى القمة صعب، لكن الأصعب أن تبقى فيها دون أن تفقد احترامك لهويتك وجذورك».الدعم والتكريمحظيت بدعم مباشر من أمير حائل ومن الاتحاد السعودي للهجن، وتكريم رسمي من الأمير فهد بن جلوي، رئيس الاتحاد، بعد فوزها في البطولة الآسيوية.وقد أشار في حديثه إلى أن خلود تمثل جيلاً جديداً من السعوديات اللاتي يرفعن راية الوطن في الميادين غير التقليدية.خلود.. في ميدان الرجالتُجسد خلود الشمري صوتاً جديداً للمرأة السعودية في الرياضات التراثية، حضورها في ميدان الهجن نابع من تاريخ، ومشحون بعزيمة، وممهور بوعد وُفي به في الزمن الصعب.