نجح فريق «نيسان فورمولا إي» في تقديم أداء مذهل خلال مشاركته في سباق «موناكو إي-بري»، ليتمكن من حجز مكانة بارزة على منصة تتويج السباق الذي اتسم بالحماس الشديد والمناورات الإستراتيجية الدقيقة.

وخلال «سباق موناكو إي-بري» الذي استضافته موناكو، استطاع السائق أوليفر رولاند في فرض هيمنته على الحلبة، حيث أنهى سباق يوم السبت الماضي في المركز الأول، لينطلق منه نحو سباق اليوم التالي الذي انتهى بحصوله على المركز الثاني، ليتمكن من تصدر السباق قبل نهاية الشوط الأول، مستغلاً بفعالية عالية وضعية «الهجوم» التي مكنته من تنفيذ تجاوزات حاسمة في المراحل الأخيرة من السباق، ليحصد المركز الثالث في هذا الموسم، فيما نجح زميله نورمان تاتو في الانتقال من المركز الثامن عشر إلى الرابع عشر، مقدماً أداء ثابتا في ظروف صعبة، لتساهم هذه النتائج في تعزيز موقع رولاند في ترتيب السائقين خلال البطولة، كما رفعت من ترتيب مكانة فريق «نيسان» في المنافسة.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، تألّق رولاند في الأجواء الماطرة، حيث حقق أول انطلاقة له هذا الموسم، لينهي السباق في المركز الثاني. وعلى الرغم من فقدانه لمركزه مؤقتًا، إلا أنه نجح بذكاء في استغلال وضعية «الهجوم» للدفاع عن مركزه على منصة التتويج، ما مكنه من رفع صدارته في ترتيب السائقين إلى 48 نقطة. كما سجل نورمان تاتو تقدمًا في السباق ليقفز من المركز 15 إلى المركز 13، فيما احتفظ فريق «نيسان» بالمركز الثاني في ترتيب الفرق، بينما تصدرت «نيسان» ترتيب المُصنّعين، وذلك قبيل مشاركتها في سباق طوكيو الذي سيقام يومي 17 و18 مايو الجاري.

وفي هذا السياق، قال أوليفر رولاند، سائق فريق «نيسان فورمولا إي»: «لا يوجد هناك أفضل من تحقيق المركزين الأول والثاني في موناكو! بالأمس، كان توقيتنا لتفعيل الصيانة ووضعية الهجوم مثالياً وقد ساعدنا كثيراً في تحقيق الفوز. أما اليوم، فلا يزال المركز الثاني يمثل نتيجة رائعة. لقد كانت عطلة نهاية أسبوع قوية مع الفوز والانطلاق، وسأعمل جاهداً للمحافظة على هذا الزخم تميداً للمشاركة في سباق طوكيو الذي سيقام على الحلبة التي أحبها».

من جانبه، عبر توماسو فولبي المدير التنفيذي والفني لفريق «نيسان للفورمولا إي» عن سعادته بتحقيق النجاح خلال أول سباق مزدوج يُقام على الإطلاق في موناكو. وقال: «استفاد أوليفر رولاند بشكل كامل من إستراتيجياتنا في وضعية الهجوم وتعزيز الصيانة لتحقيق الفوز يوم السبت. أما اليوم، فقد كنا سعداء بانطلاقنا من المركز الأول وحصولنا على المركز الثاني في السباق، حيث قدم الفريق أداءً مذهلاً طوال التصفيات»، مضيفاً أن «الفريق بأكمله يتطلع إلى سباق طوكيو، ويسعى جاهداً لتحقيق نتيجة أفضل في سباقنا المحلي».

ومع تطلع الفريق إلى المراحل القادمة من البطولة، يسعى بكل جهد للاستفادة من هذا الزخم استعداداً للجولة القادمة من البطولة، ساعياً في الوقت نفسه إلى تحقيق نجاحات أكبر في السباقات القادمة.

وصرح كليانا سيفاغنانام، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة بترومين: «تمثّل الفورمولا إي مستقبل رياضة السيارات، وتُتيح شراكتنا مع فريق «نيسان للفورمولا إي» الفرصة لإظهار التزامنا بالابتكار والكفاءة والاستدامة».

ومع طي صفحة موناكو، يتطلّع فريق «نيسان للفورمولا إي» وشركة «إلكترومين» بعزيمة عالية إلى التحدي القادم ويستعدان لتعزيز حضورهما في البطولة.