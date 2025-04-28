أعلن الملاكم الأوكراني ألكسندر أوسيك، بطل العالم الحالي في الوزن الثقيل، موعد نزاله المرتقب ضد البريطاني دانييل دوبوا، في مواجهة ثأرية لتوحيد جميع أحزمة الوزن الثقيل والحفاظ على لقب البطل المطلق بلا منازع.

وكشف أوسيك عبر حسابه على «إنستغرام» أن النزال سيجمعه بالبريطاني دانييل دوبوا في 19 يوليو المقبل على ملعب «ويمبلي» الشهير في العاصمة البريطانية لندن.

«أوسيك» البالغ 38 عاما يمتلك سجلا احترافيا خاليا من الهزائم، حيث خاض 23 نزالا وحقق الفوز في جميعها، كما يحمل ألقاب بطولة العالم وفقا للاتحادات الكبرى مثل رابطة الملاكمة العالمية (WBA)، المنظمة العالمية للملاكمة (WBO)، الاتحاد الدولي للملاكمة (IBO)، ومجلس الملاكمة العالمي (WBC).

أما البريطاني دانييل دوبوا، البالغ 27 عاما، فخاض 24 نزالا، حقق الفوز في 22 منها، بينها 21 انتصارا بالضربة القاضية، وتعرض للهزيمة مرتين، ويمتلك حاليا لقب الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF).

ويعد النزال المرتقب واحدا من أهم الأحداث الرياضية في عالم الملاكمة، حيث يأتي بعد فوز «أوسيك» المثير على تايسون فيوري مرتين في 2024، ما جعله أول بطل موحد للوزن الثقيل منذ لينوكس لويس عام 1999.

وكان «أوسيك» قد خسر حزام IBF مؤقتا لرفضه الدفاع عنه في نزال إلزامي، لكنه استعاده لاحقا، ما يجعل هذا النزال فرصة لتثبيت مكانته كبطل مطلق.

من جانبه، يسعى «دوبوا»، الذي هزم «أوسيك» في نزال مثير للجدل عام 2023، للانتقام وانتزاع الأحزمة.

وقال أوسيك في بيان: «أشكر الله على منحي فرصة القتال مجدداً على لقب البطولة بلا منازع. شكراً لك يا دانييل على الاعتناء بحزام الاتحاد الدولي للملاكمة الخاص بي والآن أريد استعادته».

من ناحيته، يتطلع دوبوا إلى الثأر. وقال: «كان يجب أن أفوز في النزال الأول لكن قرار الحكم منعني من ذلك، ولذلك لن أرتكب أي خطأ هذه المرة أمام جماهيري في الاستاد الوطني بمدينتي. أنا مقاتل متفوق وأكثر خطورة الآن، وسوف يكتشف أوسيك هذا بنفسه في 19 يوليو».