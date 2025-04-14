توج فريق القادسية الأول بلقب كأس بطولة الدوري العام لكرة الماء، والميداليات الذهبية، في مسبح وزارة الرياضة بجدة، إثر تحقيقه صدارة ترتيب الفرق بالعلامة الكاملة برصيد 57 نقطة من 19 مباراة.

ونجح الفريق القدساوي في حسم لقب بطولة الدوري قبل نهايته بجولة، بفضل إحرازه 19 انتصاراً دون خسارة، كما نال لاعب القادسية حمزة التريكي جائزة كأس أفضل لاعب.

من ناحيته، أهدى سالم شاهين إداري الفريق الأول لكرة الماء بنادي القادسية الإنجاز إلى كافة القدساويين إدارةً وجماهير، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بعد باكورة بطولات الموسم في ديسمبر الماضي، عبر كأس البطولة الشاطئية المفتوحة في نسختها الرابعة.

وقال شاهين: «الحمد لله على هذا الحصاد، والحفاظ على لقب بطولة الدوري للموسم الثاني توالياً، وهذا يبرهن العمل الجاد والنجاح المثمر لرياضة كرة الماء بنادي القادسية التي تحظى بأهمية وشعبية كبيرة من أبناء النادي وعشق متوارث جيلا بعد جيل، وبمشيئة الله سنحقق المزيد من الإنجازات، من خلال المنافسة على بطولتي كأس السوبر، وكأس وزارة الرياضة مايو القادم».