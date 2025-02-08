توّج الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله، رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، الفارس السعودي مهند السالمي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل، وذلك بعد أداءٍ مميز في المنافسة الدولية من المستوى الثاني، التي امتدت لمسافة 120 كيلومتراً، وشهدت مشاركة 200 فارس وفارسة من نخبة فرسان العالم.وأقيمت البطولة في قرية الفرسان للفروسية، التي احتضنت هذا الحدث العالمي المرموق، وسط أجواء من التنافس القوي، والذي يُعد من أبرز منافسات القدرة والتحمل على مستوى العالم، بمجموع جوائز مالية بلغت 15 مليون ريال، لتكون الأكبر عالمياً في هذه الفئة.وتمكن السالمي من تحقيق المركز الأول بسرعة بلغت 23.6 كم/ساعة، مسجلاً زمناً قدره 13 ساعة و9 دقائق و15 ثانية، متفوقًا على الفارس الإماراتي عبدالله العامري الذي حلّ في المركز الثاني بزمن 13 ساعة و08 دقائق و43 ثانية، فيما جاء الفارس الإماراتي سيف المزروعي في المركز الثالث بزمن 13 ساعة و9 دقائق و29 ثانية.وتستمر منافسات البطولة غداً الأحد بإقامة كأس المعتدل للقدرة والتحمل لمسافة 160 كيلومتراً من المستوى الثالث، بمشاركة 100 فارس وفارسة، وبمجموع جوائز يصل إلى 5 ملايين ريال.يذكر أن العُلا ستستضيف بطولة العالم للقدرة والتحمل 2026، امتداداً للنجاحات التي حققتها المملكة في مجال الفروسية وقدرة محافظة العلا على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى واستعدادات مرافق قرية الفرسان للفروسية بالعلا في إقامة مثل هذا الحدث الدولي.ويُعد كأس الفرسان للقدرة والتحمل 2025 إحدى الفعاليات الرياضية الكبرى ضمن تقويم لحظات العُلا، والتي تضم العديد من الفعاليات البارزة مثل بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، وطواف العُلا للدراجات، وسباق درب العُلا، وغيرها من الفعاليات التي تسلط الضوء على العُلا كوجهة رياضية وثقافية عالمية.