أقيمت اليوم (الثلاثاء) 29 أكتوبر 2024، قرعة نهائيات بطولة رابطة محترفات التنس، التي ينظمها الاتحاد السعودي للتنس، بإشرافٍ من وزارة الرياضة، وتحت رعاية صندوق الاستثمارات العامة، وستقام في الفترة من 2 نوفمبر حتى 9 من الشهر ذاته بالصالة الداخلية بجامعة الملك سعود.

وأسفرت القرعة عن مجموعتين في فئة «الفردي»، إذ ضمت المجموعة الأولى (الأرجوانية) كلاً من: البيلاروسية أرينا سابالينكا، والإيطالية جاسمين باوليني، والكازاخستانية إيلينا ريباكينا، والصينية شينغ كينوين، فيما جاءت كل من البولندية إيغا شفيونتيك، والأمريكية كوكو غوف، ومواطنتها جيسيكا بيجولا، والتشيكية باربورا كرجتشيكوفا في المجموعة الثانية (البرتقالية).

وتضمّنت منافسات «فئة الزوجي» مجموعتين؛ إذ سيلعب في المجموعة الأولى (الخضراء)، (الأوكرانية ليودميلا كيتشينوك واللاتفية إيلينا أوستابينكو)، و(الصينية شيه سو وي والبجليكية إليز ميرتينز)، و(الأمريكية نيكول ميليشار-مارتينيز والأسترالية إيلين بيريز)، و(التشيكية كاترينا سينياكوفيا والأمريكية تايلور تاونسند)، فيما تضم المجموعة الثانية (البيضاء) كلاً من (الكندية غابرييلا دابروفسكي والنيوزيلندية إيرين روتليف)، و(الإيطاليتين سارة إيراني وجاسمين باوليني)، و(الأمريكيتين كارولين دولهايد وديزيراي كراوتشيك)، و(الصينية هاو-تشينغ تشان والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا).

الجدير بالذكر أن الجوائز المالية للبطولة تزيد على 15 مليون دولار أمريكي، فيما أزاح الاتحاد السعودي للتنس الستار عن ملعب البطولة، الذي استغرق بناؤه خمسة أيام، بمشاركة فريقٍ مكونٍ من 15 أخصائياً، مع استخدام 462 لوحاً خشبياً؛ لتشكيل القاعدة، إلى جانب تجهيز ثلاثة ملاعب تدريبية إضافية.