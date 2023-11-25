تأهلت أندية النصر والهلال والعنقاء والأهلي لنصف نهائي منافسات كرة الطائرة للسيدات والتي تستضيفها صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، ضمن منافسات دورة الألعاب السعودية الثانية، حيث سيلتقي نادي العنقاء مع الهلال، والأهلي مع النصر الثلاثاء المقبل.

وفي منافسات الرجال التي أقيمت مساء أمس، فاز فريق نادي الابتسام على نظيره الصفا بثلاثة أشواط مقابل شوط، فيما تغلب فريق النصر على الفيصلي بثلاثة أشواط نظيفة، وضمك على الهداية بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

•الأثقال تواصل منافساتها

وتواصلت اليوم السبت منافسات رفع الأثقال للشباب والرجال في الصالة الرياضية بنادي الرياض، حيث تصدر رباع نادي الترجي على الحوار ترتيب فئة الشباب لوزن 61 كجم، بمجموع 210 كجم، تلاه لاعب نادي النصر عبدالله المحيميد بمجموع 209 كجم، وجاء رباع نادي الخويلدية جواد المبارك في المركز الثالث بمجموع 199 كجم.

وفي منافسات فئة الشباب لوزن 67 كجم، تصدر الترتيب لاعب نادي الهدى محمد الزوري بمجموع 255 كجم، تلاه زميله في النادي محمد معيلو بمجموع 231 كجم، وفي المركز الثالث حلّ لاعب نادي النور عبدالله الحماقي بمجموع 209 كجم.

وفي منافسات وزن 73 للرجال، جاء لاعب نادي الخويلدية محمود آل حميد في صدارة الترتيب بمجموع 308 كجم، تلاه لاعب زميله في النادي علي العلوي بمجموع 296 كجم، وحلّ لاعب نادي الاتحاد عبدالرحمن البلادي في المركز الثالث بمجموع 294 كجم.

• بلياردو

اختتمت اليوم منافسات دور الـ32 لمسابقات البلياردو 10 كرات للرجال، ودور الـ16 لمسابقات السنوكر 14 كرة حمراء للرجال، والبلياردو 9 كرات للسيدات.

• كرة السلة على الكراسي المتحركة

وفي مباريات كرة السلة على الكراسي المتحركة للرجال والتي تقام في صالة الألعاب البارالمبية في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، تغلّب مساء أمس فريق الرس على الشرقية بنتيجة 106 -2، وتخطى فريق الجوف نظيره جدة بنتيجة 60-48، وفي مباريات اليوم فاز فريق الاحساء على القصيم بنتيجة 41- 32، وتجاوز فريق الرياض نظيره جازان بنتيجة 109-13.

واختتمت اليوم منافسات الدور الـ16 للملاكمة في أوزان 50 كجم و57 كجم للسيدات، وأوزان 75 كجم و57 كجم و63.5 كجم للرجال، ووزن 92 كجم لفئة الشباب.

• منافسات الأحد

تتواصل غداً منافسات كرة الطائرة في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، حيث تختتم منافسات الدور الأول للرجال، بلقاءات تجمع نادي الهلال مع الاتحاد، والأهلي مع الهداية، والخليج مع أبها.

كما تتواصل منافسات رفع الأثقال في الصالة الرياضية بنادي الرياض، والتي ستنطلق بمسابقات فئة الشباب لوزن 73 كجم، تليها منافسات وزن 59 كجم للسيدات، وتختتم منافسات اليوم بوزن 89 كجم للرجال. وستتواصل مباريات كرة السلة على الكراسي المتحركة في صالة الألعاب البارالمبية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بلقاءات تجمع بين جازان مع القصيم، والأحساء مع الرياض، وجدة مع الشرقية، والجوف مع الرس.

كما ستستكمل منافسات الملاكمة في جامعة الملك سعود بتصفيات فئة الشباب لأوزان 67 كجم، و48 كجم، و80 كجم، و57 كجم، والدور ربع النهائي لوزن 92 كجم، ومباريات الربع النهائي للسيدات لوزني 50 كجم، و57 كجم، والدور ربع النهائي للرجال لأوزان 57 كجم، و75 كجم، و63.5 كجم.

وتستكمل منافسات البلياردو في مركز بلاك دايموند، بمباريات الدور ريع النهائي لمسابقة السنوكر 14 كرة حمراء للرجال، والبلياردو 9 كرات للسيدات، كما ستقام منافسات الدور ربع النهائي لفردي الرجال وفردي السيدات للريشة الطائرة في معهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

وستنطلق غداً منافسات التايكوندو في الصالة الرياضية بجامعة الملك سعود، والتي ستبدأ بفئة الشباب لأوزان فوق 73 كجم، وتحت 73 كجم، وتحت 63 كجم، وتحت 55 كجم، وتحت 48 كجم.

كما ستنطلق منافسات السهام في نادي الرياض، بدور المجموعات مسابقات القوس الأولمبي للرجال والسيدات والقوس المركب للرجال.

وستبدأ غداً منافسات السباحة لفئة الشباب بمسابقات 50 متر حرة و50 متر صدر، ومسابقات الرجال 50 متر حرة، و100 متر ظهر، و50 متر صدر، و400 متر حرة، كما ستبدأ منافسات الرماية بميدان الرماية بالأمن العام بتصفيات التراب للرجال، ونهائي مسابقة البندقية الهوائية 10 أمتار للرجال.

وستبدأ أولى مباريات كرة قدم الصالات في الصالة الرئيسية بنادي النصر، حيث ستنطلق بمباريات السيدات بمواجهة تجمع فريقي منيف والاعتماد وبعدها تنطلق مواجهة الترجي مع النصر ثم يلعب نادي الرياض أمام مصده، ومن ثم يتواجه فريقي الاتفاق والفاو وتختتم مواجهات اليوم بلقاء يجمع فريقي القادسية مع العرض.