اختتمت منافسات الجولة الفضية من بطولة المملكة للمبارزة (سيدات) تحت 14 عاماً وفوق 14 عاماً، التي أقيمت في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام، بمشاركة 186 لاعبة من 22 فريقاً.

وتوج أحمد الصبان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، الفائزات في البطولة، بحضور نائبه محمد بوعلي، بعد أن حققت ندى عابد (النهضة) ذهبية سلاح الابيه فوق 14 عاماً، ونالت أناهيد الخيبري (الشباب) ذهبية سلاح الشيش، فيما حصلت دانة القحطاني (الشباب) على ذهبية سلاح السيبر.

وفي منافسات تحت 14 عاماً، انتزعت هيا الدوسري (الهلال) ذهبية سلاح السيبر، ونالت آيات لدهم (النهضة) ذهبية سلاح الشيش، فيما حققت ياسمين الصالح (النصر) ذهبية سلاح الابيه.