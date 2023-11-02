شارك بطل الكارتينج الناشئ عبدالله أيمن كامل (15 عاما)، ممثلا للسعودية في بطولة العالم للكارتينج IAME Warriors Final، التي اقيمت في البرتغال خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الماضي، بحضور 350 متسابقاً في كافة الفئات. حيث شارك عبدالله ضمن صفوف فريق VICTORY LANE وبدعم من شركة الربيع.

وعبر عبدالله كامل عن سعادته بتمثيل السعودية في هذا السباق العالمي، مؤكدا اكتسابه العديد من الخبرات في تلك المنافسات، ومن بينها التسابق في الأجواء الماطرة، ومنافسة أبطال عالميين أكثر منه عمرا وخبرة.

وأحرز عبدالله لقب بطولة السعودية للكارتينج لفئة الناشئين «IAME» لموسم 2023، كما أحرز المركز الأول في تحدي روتاكس «Rotax Max Challenge» الجولة الثانية التي أقيمت في مدينة الرياض، حيث يتصدر حالياً بطولة السعودية في الكارتينج بعد تسجيله المركز الأول في الجولتين الأولى والثانية.