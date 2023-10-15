احتضنت العاصمة العمانية مسقط اليوم (الأحد) الاجتماع الـ97 للمكتب التنفيذي لأمناء عموم اللجان الأولمبية الخليجية بمشاركة الرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز بن أحمد باعشن، وحضور الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لأسياد الرياض 2034 الأميرة دليل بنت نهار آل سعود، وعضو مجلس الإدارة أضواء العريفي.

ورفع اجتماع المكتب التنفيذي التوصيات المقترحة، لعرضها في الاجتماع الخامس والثلاثين لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية الذي يعقد غدا (الإثنين)، التي من أبرزها مدى إمكانية تأجيل دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب من ديسمبر المقبل إلى إبريل من العام 2024.

وبحث الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها اللجان التنظيمية للألعاب الرياضية، والخطة الاستراتيجية للعمل الخليجي الرياضي المشترك، والتعاون الدولي، واللجنة الاستشارية الرياضية، ولجنة رياضة المرأة، ولجنة الرياضيين، ولجنة الرياضات البارالمبية.

وقدم الاجتماع التهاني والتبريكات لرياضيي الدول الخليجية، الذين حققوا عدد من الميداليات المتنوعة إبان مشاركتهم في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة (هانغتشو 2022)، متمنياً التوفيق لجميع الرياضيين البارالمبيين الخليجيين الذين سيتواجدون في دورة الألعاب البارالمبية التي تنطلق بالصين الأسبوع المقبل.