تسجل البطولة العربية الـ 13 المفتوحة للقوس والسهم، رجال وسيدات، وتستضيفها مدينة الرياض للمرة الأولى خلال الفترة من 12 إلى 17 أكتوبر الجاري، أول مشاركة للمنتخب السعودي للسيدات في المنافسات العربية في التاريخ.

وبدأت أمس (الجمعة)، ثماني لاعبات سعوديات يمثلن أخضر السهام التصفيات الأولية في البطولة التي تحتضنها جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في مدينة الرياض، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة يمثلون 20 منتخباً مشاركاً.

واللاعبات هن: دلال المقيرن وحصة السريع وسارة بن سلوم وشادن المرشود ومنيرة السديري ونوف المليك وهديل السلامة وشهر زاد لوكانيش، ويتنافسن في القوس الأولمبي والقوس المركب.