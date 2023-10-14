نجح الأسترالي مارك ليشمان في انتزاع صدارة منافسات الأفراد بعد ختام اليوم الأول من بطولة ليف قولف جدة المقدمة من روشن، التي يحتضنها ملعب نادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية على مدار 3 أيام بمشاركة 48 لاعبًا يمثلون 12 فريقًا ضمن دوري ليف قولف لعام 2023.

واستطاع ليشمان لاعب فريق ريبر أن يسجل 5 ضربات تحت المعدل منحته الصدارة أمام كل من الثلاثي الأمريكي داستن جونسون قائد فريق فور أيسز، وهارولد فارنر لاعب فريق رينج غوتس، وبروكس كيبكا – حامل اللقب – قائد فريق سماش، الذين تشاركوا مركز الوصافة بتسجيلهم 4 ضربات تحت المعدل. وجاء خلفهم في المركز الثالث كل من الأمريكي تشارلز هاول لاعب فريق كرشرز، والجنوب أفريقي لوي أوسثويزن لاعب فريق ستنجر، والإنجليزي ريتشارد بلاند لاعب فريق كليكس بتسجيلهم 3 ضربات تحت المعدل.

وفي جانب منافسات الفرق، تشارك فريقا ريبر (بقيادة الأسترالي كاميرون سميث، وإلى جانبه مواطنوه مارك ليشمان متصدر ترتيب منافسات الأفراد، ومات جونز، وجيدايه مورغان) وكرشرز (بقيادة الأمريكي برايسون ديشامبو، وإلى جانبه مواطنه تشارلز هاول، والإنجليزي بول كايسي، والهندي أنيربان لاهيري) صدارة الترتيب بمجموع نتائج بلغ 6 ضربات تحت المعدل لكل فريق. متقدمين بفارق ضربة واحدة على أصحاب الوصافة فريقي فايربولز (بقيادة الإسباني سيرجيو جارسيا، ومعه كل من مواطنه يوجينيو شاكارا، والمكسيكيان أبراهام آنسر وكارلوس أورتيز)، وفور أيسز – متصدر الترتيب العام لمنافسات الفرق في دوري ليف قولف – (بقيادة الأمريكي داستن جونسون ومعه مواطنوه باتريك ريد، وبيتر يولاين، وبات بيريز).

وصرّح الأسترالي ليشمان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية منافسات اليوم الأول قائلًا: «كان الأمر صعبًا جدًا مع وجود الرياح، وكان من الرائع أن أتمكن من وضع الكرة باستمرار في منطقة المنتصف. لعبت بشكل جيد جدًا اليوم ونجحت في تسجيل بعض الضربات القصيرة. أمر جيد أن تكون بدايتي بهذا الشكل وأرغب في أن أستمر بالقيام بما قدمته اليوم والتركيز على تسديد ضربات جيدة. ومن الصعب القيام بذلك بسبب الرياح، ولكني نشأت في مكان يمتلك أجواء مماثلة وأستمتع بهذا الأمر، وأعتقد بأنه لعب جزءًا كبيرًا في نجاحي اليوم».

وقال جونسون عند سؤاله حول ارتياحه للعب على أرض ملعب نادي رويال غرينز كونه حقق نجاحات سابقة على أرضيته: «بكل تأكيد، أمتلك لحظات مميزة في رويال غرينز وأسعد بالعودة إلى هنا في كل مرة واللعب على أرضيته، فهو يناسب أسلوب لعبي وأشعر بارتياح أثناء اللعب».

وأما كيبكا حامل لقب النسخة الماضية فقال: «لا أتذكر النتيجة التي حققتها بعد اليوم الأول في النسخة الماضية، ولكني أشعر بالراحة للعب في رويال غرينز على الرغم من الرياح الشديدة، وأستمتع بصعوبة تسجيل الضربات القصيرة. عليك أن تلعب بإستراتيجية واضحة هنا وأحب هذا الأمر».

وسيتمكن أفضل 24 لاعبا من تأكيد مشاركتهم بشكل مباشر في بطولات ليف قولف لعام 2024، في حين يواجه أصحاب المراكز 25 إلى 44 خطر الإقصاء أو الانتقال من فرقهم. وسيقوم أصحاب المراكز الأخيرة بالانتقال بشكل مباشر إلى التصفيات والحصول على فرصة للعودة مرة أخرى لقائمة اللاعبين المشاركين.