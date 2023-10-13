انطلقت، أمس الخميس، منافسات البطولة العربية الـ 13 المفتوحة للقوس والسهم، رجال وسيدات، التي تستضيفها مدينة الرياض للمرة الأولى خلال الفترة من 12 إلى 17 أكتوبر الجاري، بمشاركة 120 لاعباً يمثلون 20 منتخباً مشاركاً في البطولة، وينظمها الاتحاد السعودي للسهام، وتضمن الانطلاق حفل الافتتاح الذي استمر نصف ساعة بمسيرة المنتخبات العربية المشاركة إضافة إلى عروض الألعاب النارية، بحضور وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد، ومجموعة من ممثلي المنتخبات العربية المشاركة، إذ تم تكريم الرعاة المشاركين في البطولة، وتقرر أن تكون الفئات المشاركة في البطولة القوس الأولمبي رجال فردي وسيدات فردي ورجال فرق وسيدات فرق وفرق مختلط، وأيضاً القوس المركب ويضم رجال فردي وسيدات فردي ورجال فرق وسيدات فرق وفرق مختلط.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام مشعل بن عبدالمحسن الحكير أن استضافة هذا الحدث العربي الكبير في لعبة السهام على المستوى العربي يأتي امتداداً لاستضافة المملكة العربية السعودية لأهم البطولات والمنافسات الخليجية والعربية والقارية والعالمية في السنوات الأخيرة، مبيناً أن استضافة البطولة العربية للمرة الأولى ستكون نواة استضافة العديد من البطولات القارية والعالمية مستقبلاً في لعبة السهام.

وأكد الحكير أن تنظيم البطولة العربية يأتي ضمن خطة واستراتيجية في الاتحاد السعودي للسهام من أجل النهوض باللعبة في السعودية والاحتكاك بالمنتخبات الأخرى وتحقيق أبرز النتائج على الأصعدة كافة، وأن تكون المنتخبات السعودية للسهام ضمن أفضل 15 منتخباً في العالم، مرحباً بجميع الوفود العربية المشاركة في البطولة، متمنياً نجاحها.