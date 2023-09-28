أعلنت وزارة الرياضة، وبالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة اليد، اليوم (الخميس)، استضافة السعودية وتنظيم بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب 2023»، في نسختها الـ16 خلال الفترة من 7 إلى 12 من شهر نوفمبر القادم، في الدمام، وللمرة الرابعة على التوالي، بعد أن نظمت ذات البطولة في الأعوام «2019- 2021- 2022».

ويشارك في النسخة القادمة من البطولة العالمية 12 فريقاً، يمثلون 10 دول، إلى جانب مشاركة ممثلَي السعودية، وهما فريقا الخليج والنور، وهي المشاركة الثانية لهما في البطولة، بعد أن شارك النور في النسخة ما قبل الماضية «جدة 2021»، فيما شارك الخليج في النسخة الماضية الـ15 من البطولة، والتي أقيمت في الدمام 2022، وحقق فيها المركز السادس عالمياً.

وحسب النظام المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة اليد، سيشارك في البطولة أندية كل من: ماغديبورغ الألماني «حامل لقب النسخة الماضية»، وكيلسي البولندي «بطل أوروبا»، والنجمة البحريني «بطل آسيا»، والأهلي المصري «بطل أفريقيا»، وسان فرناندو الأرجنتيني «بطل أمريكا الجنوبية والوسطى»، وكال هيت الأمريكي «بطل أمريكا الشمالية والكاريبي»، وجامعة كوينزلاند الأسترالي «بطل أوقيانوسيا»، إضافة إلى بطل الدوري السعودي «الخليج»، ووصيفه «النور»، فيما سيشارك فريقان مرشحان من الاتحاد الدولي للعبة، وهما برشلونة الإسباني، وفوكس برلين الألماني، إلى جانب الكويت الكويتي بطل البطولة العربية.