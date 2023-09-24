تواصل إدارة نادي الخليج تدعيم صفوف فريقها الأول لكرة اليد للمشاركة في بطولة العالم للأندية (سوبر جلوب 2023) التي تستضيفها الدمام، حيث تعاقدت مع اللاعب الدولي المصري محمد ممدوح هاشم، وتقترب من التعاقد مع لاعب صربي يلعب في مركز (باك أيسر) لم يتم الإفصاح عن اسمه.

ويعد هاشم (٣٤ عاما) من أبرز اللاعبين المصريين في لعبة كرة اليد، ويملك سجلاً حافلاً من خلال مشاركته مع نادي مونبيليه الفرنسي الذي حقق معه الدوري الفرنسي، ودوري أبطال أوروبا، كما حقق لقب الدوري الروماني برفقة فريق دينامو بوخاريست، وهو يسير على خطا والده الذي ارتدى شعار نادي الخليج أوائل الثمانينات وحقق معه لقب بطولة العرب.

وسيشارك اللاعبون المحترفون على سبيل الإعارة في البطولة التي ستقام خلال الفترة من ٧-١٢ نوفمبر المقبل بمشاركة ١٢ ناديا، أبرزها ناديا برشلونة الإسباني وحامل اللقب ماغديبورغ الألماني، فيما يشارك من السعودية فريقا الخليج ومضر، إضافة إلى أبطال القارات.