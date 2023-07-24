تنطلق غدا (الثلاثاء) على صالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضة بمدينة جدة البطولة الخليجية للناشئين لكرة السلة المؤهلة للبطولة الآسيوية، بإقامة مباراتين اللقاء الأول يجمع منتخب البحرين بنظيره قطر عند الساعة 5 مساء، اللقاء الثاني يجمع المنتخب السعودي بنظيره الكويت عند الساعة 7 مساء.

وتشارك في البطولة 4 منتخبات هي (السعودية - البحرين - قطر - الكويت)، وتلعب منافسات البطولة من دور واحد، وتقام بعد ختام الدور الأول منافسات الدور نصف نهائي، إذ يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث، ويلتقي المنتخبان الفائزان في المواجهتين في نهائي البطولة، ويلعب الخاسران من المواجهتين لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

المنتخب السعودي للناشئين أكمل تحضيراته للبطولة من خلال إقامة معسكر إعدادي في البوسنة خاض خلاله عددا من المباريات الودية. وتضم تشكيلة المنتخب السعودي للناشئين اللاعبين: (أمجد عتيق - محمد خفاجي- خالد مجدي - علي موسى - جهاد أحمد - حسن إبراهيم - رضا علي - فهد فيصل - سطام سلمان - ساري أشرف - رضا محمد - عبدالرحمن عادل - يوسف سامي- ثامر مشرقي). ويشرف على الجهاز الفني المدرب تانير جوناي، ومساعدوه سلمان الثواب - رأفت مكي - عبدالله الجيزاني، وأخصائي علاج طبيعي أحمد اليماني.

ويشرف على المنتخب عضو مجلس الإدارة حمود المالكي، والإداريان سعود الخالدي وأحمد المهنا.

من جهته، أكمل الاتحاد السعودي لكرة السلة برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور غسان طاشكندي كافة التحضيرات الخاصة بالبطولة منذ وقت مبكر من خلال اللجان الإشرافية على التنظيم واستقبال الوفود، وإعداد مركز إعلامي للبطولة في صالة الجوهرة وتوفير جميع المتطلبات لإنجاح البطولة.