تنظم الهيئة العامة للترفيه منافسات WWE King & Queen of The Ring بمشاركة مجموعة من أشهر الأبطال العالميين الذين يحظون بجماهيرية واسعة حول العالم، خلال شهر مايو القادم في محافظة جدة.

ويُنتظر أن تشهد جولات النزالات حضورًا واسعًا؛ نظرًا لما تتمتع بها هذه الرياضة من شعبية هائلة في السعودية، حيث ستكون المرة الأولى التي يقام فيها الحدث المباشر والمميز كينج آند كوين أوف ذا رينج منذ عام 2015، وأيضا ستكون أول مرة يتم فيها تتويج ملكة منذ إقامة بطولة كوين كراون التي أقيمت خلال عرض WWE كراون جول في الرياض عام 2021.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول WWE كينج آند كوين أوف ذا رينج خلال الأسابيع القادمة.

يذكر أن حلبات النزالات في السعودية قد شهدت خلال موسم الرياض 2022 جولات أسطورية ضمن منافسات WWE كراون جول، وحظيت بحضور ضخم استمتع بمنافسات عدد من أبطال العالم.