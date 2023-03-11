تبدأ قنوات SSC خلال الأيام القادمة من شهر مارس الجاري بث منافسات كل من دوري الجامعات الوطني الأمريكي لكرة السلة NCAA في مرحلته النهائية المعروفة باسم March Madness والتي تبدأ في الرابع عشر من هذا الشهر وتستمر حتى يتم تحديد البطل في الثالث من أبريل القادم. وتعتبر هذه البطولة نقطة البداية لنجوم المستقبل في كرة السلة أمثال ليبرون جيمس وستيف كوري وغيرهم.

وكانت قنوات SSC قد حصلت على حقوق البث لهذه المنافسة لمدة موسمين.

وعلى صعيد آخر، تبث القنوات أيضا للعام الثاني على التوالي سلسلة بطولات أرامكو لغولف السيدات.

وتبلغ قيمة الجوائز 5 ملايين دولار في 5 محطات عالمية هي سنغافورا، فلوريدا، لندن، هونغ كونغ، الرياض.

وتبدأ هذه السلسلة في السادس عشر من مارس الحالي في سنغافورا وتنتهي في بداية نوفمبر من السنة الحالية في الرياض.

وتعتبر هذه السلسلة مع دوري LIV Golf الذي يتم نقله أيضا عبر SSC من أبرز الأحداث في عالم الغولف وأضخمها من ناحية الجوائز المالية.

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