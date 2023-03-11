توج فريق كرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي بلقب الدوري النسائي في نسخته الثانية، بعـد فوزه مساء السبت على غريمه النهضة 23-8، في اليوم الختامي من المنافسات التي أقيمت على صالة مدينة الأميـر عبدالعزيز بن مساعد بحائل.

وسلم مدير فرع وزارة الرياضة بحائل أحمد الروزي وعضو مجلس إدارة الاتحاد سارة الشريهي فريق الأهلي الميداليات الذهبيـة وكأس البطـولة، فيما حقق فريق سيدات النهضة المركز الثاني والميداليات الفضية، وفريق الجبلين المركز الثالث والميداليات البرونزية.

يذكر أن الدوري النسائي لكرة اليد انطلق بالتصفيات المؤهلة التي أقيمت في عدد من مناطق المملكة وأسفر عن ذلك تأهل 5 أندية للدوري النهائي الذي لعب بنظام تجميع النقاط بمشاركة «الجبلين، النهضة، الأهلي، قفار، عرعر».