وصلت بعثة المنتخب السعودي لرفع الأثقال إلى كوسوفو لإقامة المعسكر الإعدادي الخارجي ويستمر لمدة 19 يوما، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للناشئين التي ستقام في ألبانيا خلال المدة من 3/25 - 2 / 4 /2023.

وضمَّت بعثة أخضر الأثقال اللاعبين علي الحوار - محمد المرزوق - محمد الزوري - منتظر المحسن - عبدلله الأحمد - محمد الحليو - مؤمل القديحي. ويشرف على أخضر الأثقال فنياً المدرب ارتاك نيرسيان، وإدارياً عقيل آل حبيل، والمعالج حيدر القلاف.

وعن المعسكر أكد إداري المنتخب عقيل آل حبيل أن اتحاد رفع الأثقال حريص على تهيئة اللاعبين نفسيا وبدنياً لتقديم مستوى مشرف برياضة الوطن خلال المشاركات الخارجية بإقامة مثل تلك المعسكرات للاعبي رفع الأثقال.