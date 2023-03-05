توّج الفارس عبدالله الشربتلي بطلاً لكأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية لقفز الحواجز، التي اختتمت أمس (السبت) في مقر قفز السعودية بالجنادرية.

وجاء فوز الشربتلي بعد منافسة قوية استطاع خلالها خطف الصدارة برفقة جواده «كانا بيس» بدون أخطاء وبزمن 51.29 ثانية، ليحل في المركز الثاني الفارس سعد العجمي على الجواد «فريدوم» بمجموع أربعة أخطاء وبزمن 48.98 ثانية، فيما حل في المركز الثالث الفارس مشاري الحربي على الجواد «كاساكاديلو» وبمجموع أربعة أخطاء وبزمن 49.07 ثوان.

وشهدت البطولة تنافسا قويا، وامتدت لثلاثة أيام شارك فيها أكثر من 100 فارس وفارسة على عدة مستويات.

يذكر أن الاتحاد السعودي للفروسية يختتم الخميس القادم بطولاته الدولية لقفز لحواجز لهذا الموسم بإقامته بطولة كأس الدرعية على مقر قفز السعودية في الفترة 9-11 / 2 / 2023.