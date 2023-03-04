انطلقت اليوم (السبت)، منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2023، في نسختها الرابعة، باستضافة من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية، وإشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

ويتنافس في هذه النسخة 200 فارس وفارسة من مختلف أنحاء العالم، يمثلون 40 دولة، لقطع مسافة 120 كيلومتراً عبر صحراء ومعالم العلا التاريخية، قسمت على أربع مراحل، الأولى 38.2 كيلومتر، والثانية 32.1 كيلومتر، والثالثة 27.3 كيلومتر، وأخيراً المرحلة الرابعة ومسافتها 22.4 كيلومتر.

يذكر أن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2023 إحدى أهم البطولات في هذه الرياضة، وتحظى بإشادة كبيرة من قبل الاتحاد الدولي للفروسية.