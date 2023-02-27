حقق المنتخب السعودي للتجديف الميدالية البرونزية بفئة التتابع المختلط في بطولة العالم للتجديف داخل الصالات، والتي اختتمت منافساتها أمس في ميسيسوجا الكندية.

ونال الميدالية كل من حسن قادري وخالد شاكر وفاتن مرزا وإيمان رفيق لاعبو المنتخب السعودي للتجديف، بعد أن حققوا المركز الثالث بزمن 05:50.3.

وكان المدير الفني البريطاني ماثيو تارنت اختار 28 لاعبا ولاعبة شاركوا في 24 فئة مختلفة استطاعوا أن يحققوا فيها أرقاما ومراكز متقدمة.

ومن جهته أعرب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتجديف علي حسين علي رضا عن سعادته بتحقيق المنتخب السعودي هذا الإنجاز، مقدما تهنئته للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.

وقال: فخورون بهذا الإنجاز ونتطلع لمزيد من العمل الدؤوب لتحقيق أفضل النتائج والبطولات خلال الفترة المقبلة، ضمن الخطة الإستراتيجية التي وضعناها.

وأضاف: أتقدم بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة حفظها الله وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وسمو نائبه الأمير فهد بن جلوي، على دعمهم المستمر للرياضة والرياضيين، وخاصة الاتحاد السعودي للتجديف، ونتطلع إلى مزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

وأكد سعادة المدير التنفيذي للاتحاد يوسف وائل جليدان أن هذه الميدالية جاءت بفضل العمل المتواصل من اللاعبين والمدربين خلال الفترة الماضية، متمنيا التوفيق لجميع اللاعبين في المنافسات المقبلة.