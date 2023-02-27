اختتم الاتحاد السعودي لرفع الأثقال أمس، دورة الحكام المستجدين لرفع الأثقال، والتي نظمها الاتحاد السعودي لرفع الأثقال بالتعاون مع معهد إعداد القادة بمشاركة 21 حكماً وحكمة، واستمرت لمدة ثلاثة أيام وذلك بالدمام.

وقد حاضر بالدورة مدير الأداء العالي بالاتحاد السعودي لرفع الأثقال علي عبدالله يوسف والحكمان الدوليان خالد الرحيلي وياسر المسعود، وأشرف على الدورة الدكتور أحمد العمري عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما أشرف على الدورة من المعهد ثامر السعد ومنسقة الدورة فيّ الرشيدان، واشتملت الدورة على العديد من المحاضرات النظرية عن قوانين وأساسيات تحكيم رفع الأثقال، ومدخل علم الإصابات في لعبة رفع الأثقال، ومدخل علم النفس وإدارة وتنظيم المنافسات، إضافة إلى التطبيق العملي.